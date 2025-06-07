"Они сами дали Путину повод": Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по Украине

Трамп высказал мнение, что Украина якобы сама спровоцировала российские удары.

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Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по Украине/ коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, ГСЧС Украины, скрин

Кратко:

Трамп высказал мнение, что Украина якобы сама спровоцировала российские удары

По его словам, после операции "Паутина" он сразу подумал, что РФ ударит в ответ

Президент США Дональд Трампа сказал, что якобы Украина сама спровоцировала российские удары, осуществив спецоперацию "Паутина".

Об этом Трамп сказал во время общениями с журналистами на борту Air Force One.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский, американский президент заявил, что эта операция дала повод Владимиру Путину бомбить украинские города.

"Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар", - сказал Трамп.

Заявление Трампа об ударах РФ по Украине/скрин

Смотрите видео заявления Трампа об ударах РФ по Украине:

Трамп и война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, операция "Паутина" нанесла унизительный удар по РФ, но разгневала Трампа. Недовольство Зеленским у Трампа снова усилилось.

Также ранее сообщалось, что Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал вероятные сроки. Продолжается подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Трамп не хочет жестких санкций против России - WSJ узнали, что он задумал. Окончательного решения пока что нет.

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