"Они сами дали Путину повод": Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по Украине

Кратко:
- Трамп высказал мнение, что Украина якобы сама спровоцировала российские удары
- По его словам, после операции "Паутина" он сразу подумал, что РФ ударит в ответ
Президент США Дональд Трампа сказал, что якобы Украина сама спровоцировала российские удары, осуществив спецоперацию "Паутина".
Об этом Трамп сказал во время общениями с журналистами на борту Air Force One.
Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский, американский президент заявил, что эта операция дала повод Владимиру Путину бомбить украинские города.
"Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар", - сказал Трамп.
Смотрите видео заявления Трампа об ударах РФ по Украине:
Трамп и война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, операция "Паутина" нанесла унизительный удар по РФ, но разгневала Трампа. Недовольство Зеленским у Трампа снова усилилось.
Также ранее сообщалось, что Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал вероятные сроки. Продолжается подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, Трамп не хочет жестких санкций против России - WSJ узнали, что он задумал. Окончательного решения пока что нет.
Читайте также:
- Россия может повторить массированный удар по Украине: Жданов оценил риски
- Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине
- После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред