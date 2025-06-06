Трамп не хочет жестких санкций против России: WSJ узнали, что он задумал

Вы узнаете:
- Трампа хотят в тексте законопроекта заменить слово "должен" на "может"
- Грэмм пока публично не одобрил изменения, к которым его подталкивает администрация Трампа
Белый дом тайно давит на Сенат, чтобы ослабить законопроект о санкциях против России.
Президент США Дональд Трамп опасается, что принятие закона о санкциях в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также 500% пошлины для стран, которые ведут бизнес с Россией может навредить отношениям США и РФ, говорится в материале The Wall Street Journal.
Источники рассказали изданию, что в течение последних недель Белый дом и другие официальные лица администрации США тайно связывались с офисом Грэма и призывали его смягчить законопроект, в частности внести в него такие изменения, которые позволили бы Трампу выбирать, против кого должны применяться санкции.
Также, у Трампа хотят в тексте законопроекта заменить слово "должен" на "может", чтобы устранить обязательный характер распоряжений.
Издание напомнило, что Грэм публично заявлял, что планирует внести некоторые изменения в законопроект, в частности добавить формулировку, которая позволит исключить страны, которые оказывают военную или экономическую помощь Украине. Такое положение имеет целью защитить европейских союзников Украины от 500-процентных пошлин, которые предусматривает законопроект для любой страны, которая покупает российские нефть, газ, уран и другие продукты.
Однако, отмечается, Грэмм пока публично не одобрил изменения, к которым его частным образом подталкивает администрация Трампа.
Санкции против России - что известно
Как сообщал Главред, сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на массированные воздушные атаки России против Украины и ввести санкции против РФ.
Президент США Дональд Трамп также не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.
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