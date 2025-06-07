После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой

Все, кто движется по Киеву, получат скидки на АЗС всех основных сетей.

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В Киеве на АЗС будут скидки на топливо / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем известно:

Киев был под атакой РФ

В результате этого были повреждены пути метрополитена

На киевских АЗС будут скидки на топливо

В Киеве из-за российской атаки водителям предоставят скидки на топливо. Такое решение было принято на фоне повреждения путей метрополитена. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Из-за повреждения путей в городе возникла осложненная транспортная ситуация. Решить проблему можно было за несколько часов, говорит Ткаченко, но метрополитен по какой-то причине отказался от помощи Укрзализныци.

видео дня

"К сожалению, руководство метрополитена отказалось от помощи Укрзализныци в ликвидации последствий и ремонте путей. Хотя специалисты УЗ уже научились делать такое восстановление максимально оперативно", - сказал начальник КГВА.

Ткаченко обратился к сетям АЗС. Все, кто движется по Киеву, получат скидки на АЗС всех основных сетей.

"Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей. Пусть это будет хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день", - подытожил он.

Атака на Киев - последние новости

Ранее патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Правоохранители показали видео первых минут после обстрела, зафиксированное бодикамерой в районе попадания ракеты.

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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