После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой

О чем известно:
- Киев был под атакой РФ
- В результате этого были повреждены пути метрополитена
- На киевских АЗС будут скидки на топливо
В Киеве из-за российской атаки водителям предоставят скидки на топливо. Такое решение было принято на фоне повреждения путей метрополитена. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Из-за повреждения путей в городе возникла осложненная транспортная ситуация. Решить проблему можно было за несколько часов, говорит Ткаченко, но метрополитен по какой-то причине отказался от помощи Укрзализныци.
"К сожалению, руководство метрополитена отказалось от помощи Укрзализныци в ликвидации последствий и ремонте путей. Хотя специалисты УЗ уже научились делать такое восстановление максимально оперативно", - сказал начальник КГВА.
Ткаченко обратился к сетям АЗС. Все, кто движется по Киеву, получат скидки на АЗС всех основных сетей.
"Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей. Пусть это будет хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день", - подытожил он.
Атака на Киев - последние новости
Ранее патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Правоохранители показали видео первых минут после обстрела, зафиксированное бодикамерой в районе попадания ракеты.
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
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