Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

Россияне контролируют уже 185 квадратных километров в Сумской области.

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РФ продвигается в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что известно:

РФ продвигается в Сумской области

Враг захватил два населенных пункта

Российские оккупанты продвигаются в Сумской области. Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку. Об этом сообщает Deep State.

Враг также продвинулся возле Беловодов Хотинской общины, Локни и Садков Юнаковской общины.

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Всего под контролем оккупантов уже 185 квадратных километров в Сумской области.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на Сумщине - что известно

Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление на Сумы. Он высказал мнение, что российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил.

Недавно в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город Сумы. По данным аналитиков, оккупанты перебросили войска с Лиманского и Часов Ярского направлений.

Также в Deep State предупредили о риске того, что FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам. Активность противника с каждым днем усиливается - оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке.

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