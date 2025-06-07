Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

Что известно:
- РФ продвигается в Сумской области
- Враг захватил два населенных пункта
Российские оккупанты продвигаются в Сумской области. Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку. Об этом сообщает Deep State.
Враг также продвинулся возле Беловодов Хотинской общины, Локни и Садков Юнаковской общины.
Всего под контролем оккупантов уже 185 квадратных километров в Сумской области.
Ситуация на Сумщине - что известно
Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление на Сумы. Он высказал мнение, что российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил.
Недавно в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город Сумы. По данным аналитиков, оккупанты перебросили войска с Лиманского и Часов Ярского направлений.
Также в Deep State предупредили о риске того, что FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам. Активность противника с каждым днем усиливается - оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке.
Читайте также:
- Враг оккупировал два населенных пункта в направлении крупного города - DeepState
- Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь
- ВСУ перерезали логистику оккупантов: СМИ сообщают об окружении десантников РФ
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред