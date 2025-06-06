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Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь

Анна Косик
6 июня 2025, 16:51
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Стало известно, сколько России понадобится времени для перемещения многотысячной группировки.
Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь
Есть ли угроза масштабного наступления РФ с территории Беларуси / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО Беларуси

Что сказал Селезнев:

  • Пока неизвестно, какие ресурсы Россия привлечет для учений в Беларуси
  • Для анализа потенциальных угроз нужно отслеживать перемещение оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита лидеров Бухарестской девятки намекнул на возможную атаку страны-агрессора России с белорусской территории.

Украине действительно не стоит исключать любого сценария. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

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По его словам, очевидно, что президент имеет доступ к значительно большему количеству информации, но для анализа этого сценария нужно понимать, какие ресурсы сможет привлечь Россия для проведения совместных учений с белорусами в этом году.

"Напомню, что в феврале 2022 года россияне задействовали около 40 тысяч военных для атаки на Киев. Если на этот раз будет меньше, то, возможно, речь пойдет только о пограничном конфликте, но о масштабной повторной атаке на Киев - вряд ли", - подчеркнул эксперт.

При этом пока неизвестно, какое количество ресурсов будет привлечено, но переброска даже 40 тысяч личного состава, а также техники, вооружения и боеприпасов может продлиться минимум несколько месяцев.

"Сейчас наша разведка не сообщает о масштабном перемещении вражеских сил на территорию Беларуси. Относительно вероятности атак, то не стоит исключать ни одного сценария - ни по Украине, ни по Польше, ни по странам Балтии", - предупредил Селезнев.

Угроза нападения России с территории Беларуси - последние новости

Недавно в ГПСУ сообщали, что на территории Беларуси не фиксируется формирование ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу Украине.

Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп заявлял, что на фоне заявлений о военных учениях в Беларуси рядом с украинской границей, ВСУ , ГПСУ и другие Силы обороны должны быть привлечены к постоянному отслеживанию и анализу переброски войск страны-агрессора России в Беларусь.

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Триморья предупредил о возможной угрозе нового наступления со стороны России через территорию Беларуси. До этого Россия и Беларусь объявили о подготовке к стратегическим учениям "Запад-2025" на территории Беларуси.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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