Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь

Что сказал Селезнев:
- Пока неизвестно, какие ресурсы Россия привлечет для учений в Беларуси
- Для анализа потенциальных угроз нужно отслеживать перемещение оккупантов
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита лидеров Бухарестской девятки намекнул на возможную атаку страны-агрессора России с белорусской территории.
Украине действительно не стоит исключать любого сценария. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.
По его словам, очевидно, что президент имеет доступ к значительно большему количеству информации, но для анализа этого сценария нужно понимать, какие ресурсы сможет привлечь Россия для проведения совместных учений с белорусами в этом году.
"Напомню, что в феврале 2022 года россияне задействовали около 40 тысяч военных для атаки на Киев. Если на этот раз будет меньше, то, возможно, речь пойдет только о пограничном конфликте, но о масштабной повторной атаке на Киев - вряд ли", - подчеркнул эксперт.
При этом пока неизвестно, какое количество ресурсов будет привлечено, но переброска даже 40 тысяч личного состава, а также техники, вооружения и боеприпасов может продлиться минимум несколько месяцев.
"Сейчас наша разведка не сообщает о масштабном перемещении вражеских сил на территорию Беларуси. Относительно вероятности атак, то не стоит исключать ни одного сценария - ни по Украине, ни по Польше, ни по странам Балтии", - предупредил Селезнев.
Угроза нападения России с территории Беларуси - последние новости
Недавно в ГПСУ сообщали, что на территории Беларуси не фиксируется формирование ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу Украине.
Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп заявлял, что на фоне заявлений о военных учениях в Беларуси рядом с украинской границей, ВСУ , ГПСУ и другие Силы обороны должны быть привлечены к постоянному отслеживанию и анализу переброски войск страны-агрессора России в Беларусь.
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Триморья предупредил о возможной угрозе нового наступления со стороны России через территорию Беларуси. До этого Россия и Беларусь объявили о подготовке к стратегическим учениям "Запад-2025" на территории Беларуси.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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