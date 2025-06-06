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РФ нашла слабое место в обороне ВСУ и продвигается на востоке – DeepState

Алексей Тесля
6 июня 2025, 16:19
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Россияне продвинулись в Бахмутском и Волновахском районах Донецкой области.
РФ нашла слабое место в обороне ВСУ и продвигается на востоке – DeepState
ВСУ отражают вражеские атаки / коллаж: Главред, фото: 38 ОМБр, 31 ОМБр

Важное:

  • Россияне нашли слабое место восточнее Днепроэнергии
  • Враг группами пехоты по посадкам осуществляют продвижение

Российские оккупационные войска продвинулись в Федоровке Бахмутского района и в районе Комара Волновахского района Донецкой области.

Как передает DeepState, в процессе многократных попыток продвинуться в районе Днепроэнергии в сторону Веселого, россияне нашли слабое место восточнее Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам осуществляют продвижение в сторону Федоровки и Комара.

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"Федоровку противник сравнивает с землей многочисленными обстрелами и осуществляет давление пехотой, которая преобладает в количестве нашу. Сейчас еще уточняется окончательное пребывание врага в селе, ведь он засветился на ферме на северных окраинах села, а из-за хаоса в обстановке на местах трудно понять ситуацию до конца", - говорится в сообщении.

Так же россияне добираются до Комара, где уже фиксируются в разных точках села.

"Но с поражениями по противнику там лучше, поэтому там удается их удерживать более успешно. Но из-за того, что у них появилась возможность, они однозначно будут осуществлять давление на села", - добавили в DeepState.

Screenshot
/ DeepState

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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