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300 лодок уже наготове: РФ готовит большую десантную операцию, какие угрозы

Мария Николишин
6 мая 2025, 10:21
2887
Враг хочет установить контроль над Херсонщиной и Николаевщиной.
300 лодок уже наготове: РФ готовит большую десантную операцию, какие угрозы
Новая десантная операция РФ / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты хотят провести масштабную десантную операцию на Херсонщине
  • Армия РФ стянула уже около 300 лодок
  • Известно о постоянном движении техники на Кинбурнской косе

Российские оккупанты планируют провести масштабную десантную операцию для форсирования реки Днепр на Херсонщине. Об этом сообщил офицер водолазного отряда Омега НГУ Юрий Ткачук в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, россияне стянули уже около 300 лодок.

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"Активность врага оживилась. Он начинает подготовку к десантной операции. Сотни лодок. Речь шла о 300", - сказал он.

Офицер отметил, что украинские бойцы заметили подготовку к десантной операции, а также пресекают попытки ВС РФ высаживать десант на острова, которые контролируют Силы обороны Украины.

Ткачук также добавил, что армия РФ имеет цель установить контроль над Херсонщиной и Николаевщиной.

"Сейчас есть постоянное движение техники на Кинбурнской косе - там постоянно появляются вражеские автомобили и системы РСЗО, откуда наносятся удары по Николаевщине, в частности, по городу Очаков", - говорится в сообщении.

Однако, бойцам корпуса морской пехоты ВСУ удается систематически уничтожать вражескую технику на Кинбурнской косе.

"Захват островов позволит оккупантам расширить зону поражения для дронов и минометов", - подчеркнул офицер водолазного отряда.

300 лодок уже наготове: РФ готовит большую десантную операцию, какие угрозы
Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Стоит добавить, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что подготовка врага и попытки форсирования Днепра на острова уже были, но Силам обороны удалось уничтожить достаточное количество вражеского десанта.

"О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать. Не стоит забывать, что желание врага и его возможности - это разные вещи. Враг желает захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонщине - желание есть давно, но дурак мыслью богатеет", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России резко активизировала свои усилия на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления.

Кроме того, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что на Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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