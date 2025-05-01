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РФ открыла "новое направление" и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона

Юрий Берендий
1 мая 2025, 17:27
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В ВСУ заявили о попытках россиян закрепиться на островах днепровского бассейна для дальнейшего форсирования Днепра, однако успеха враг не имел.
РФ открыла 'новое направление' и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона
РФ открыла "новое направление" и планирует форсировать Днепр / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы:

  • Россияне открыли новое направление наступления на юге Херсонщины
  • Враг пытается создать плацдармы на островах Кизомыс и Бугаз
  • Цель врага заключается в форсировании Днепра

Российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, комментируя ситуацию в районе днепровского бассейна.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, ну назовем это "новое", направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз. Там враг пытается высадиться на этот остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр", - рассказал Волошин.

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По его словам, эти попытки остаются безуспешными, враг пытается переправиться на лодках через проливы или сам Днепр, однако украинские Силы обороны оперативно уничтожают эти группы.

Спикер добавил, что те, кому удается добраться до островов, оказываются в ловушке, ведь россияне не могут их эвакуировать и вынуждены доставлять им еду, воду и боеприпасы дронами. Через несколько дней эти так называемые "робинзоны" или сдаются в плен, или их ликвидируют украинские защитники.

Волошин отметил, что такие бойцы часто используются российской пропагандой, чтобы утверждать, якобы определенный остров или плацдарм находится под их контролем.

"Такие случаи довольно часто случаются, но хочу заверить, что Силы обороны Украины держат это направление и пытаются отразить все попытки врага осуществить подобные форсирования", - подчеркнул спикер.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Александр Мусиенко отмечает, что на фронте нет никаких свидетельств того, что Россия способна достичь существенных результатов как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Несмотря на это, агрессор продолжает активно пытаться продвигаться вперед.

По данным аналитического проекта Deep State, в течение апреля 2025 года российские войска захватили 175 квадратных километров украинской территории.

Хотя российская сторона заявляет о якобы готовности к "майскому перемирию", на самом деле интенсивность штурмовых действий только растет. Как сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, оккупанты активизировали атаки в Запорожской области, пытаясь приблизиться к областному центру.

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