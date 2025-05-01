Между Украиной и РФ 'большая пропасть': у Трампа раскрыли план действий США

Трамп стремится достичь устойчивого мира и прекратить гибель людей, подчеркнул Джей Ди Вэнс.

https://glavred.info/war/mezhdu-ukrainoy-i-rf-bolshaya-propast-u-trampa-raskryli-plan-deystviy-dlya-mira-10660913.html Ссылка скопирована

Между позициями России и Украины "большая пропасть" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Вэнса:

Между Украиной и Россией существует глубокое расхождение

Администрация Трампа планирует сблизить позиции сторон

Обе стороны уже озвучили свои мирные предложения - это первый шаг к диалогу

Между Украиной и Россией существует "очень большая пропасть" в видении того, как должна завершиться война. В ближайшие месяцы администрация президента США Дональда Трампа планирует "сблизить стороны". Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По словам Вэнса, Трамп стремится достичь "прочного урегулирования конфликта", чтобы "прекратить гибель 5 000 человек еженедельно с обеих сторон". Вице-президент США отметил, что первым шагом к достижению мира должно стать формирование четких мирных предложений от обеих сторон.

видео дня

"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим". И теперь дело дипломатии - попытаться сблизить эти две стороны. Потому что между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы, - очень большая пропасть", - рассказал он.

Вэнс утверждает, что даже некоторые европейские лидеры, которые не поддерживают политику Дональда Трампа, признают, что именно он смог сдвинуть процесс с мертвой точки. До этого, по его словам, не было никакого диалога - ни друг с другом, ни с кем-то другим, просто шли боевые действия.

Вэнс подчеркнул, что уже сформулированы так называемые "мирные предложения", которые должны стать отправной точкой для дальнейших дипломатических усилий. Он также заверил, что в течение следующих 100 дней президентства Трампа, его администрация "будет очень настойчиво работать, чтобы попытаться сблизить эти стороны".

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, Украина готова к мирным переговорам в любом формате, если Россия согласится на длительное прекращение огня. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что переговоры возможны только при условии настоящей готовности РФ к миру.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия сейчас ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен. В эфире NBC News он отметил, что "мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время".

Как сообщал Главред, генерал Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России для достижения прекращения огня, а Украина фактически признать нынешние потери, но не юридически.

Читайте также:

Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред