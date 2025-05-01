Цена летит в пропасть: на украинском рынке рекордно дешевеет популярный овощ

Падение цен на тепличные огурцы объясняется сезонным увеличением предложения на рынке.

https://glavred.info/economics/cena-letit-v-propast-na-ukrainskom-rynke-rekordno-desheveet-populyarnyy-ovoshch-10660922.html Ссылка скопирована

В Украине продолжают дешеветь огурцы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на украинском рынке дешевеют огурцы

Сколько теперь стоит килограмм популярного овоща

В Украине продолжает стремительно падать цена на тепличные огурцы из-за роста предложения овоща на рынке. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Так, сегодня украинские тепличные комбинаты уже продают огурец по 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

видео дня

Аналитики отмечают, что производители вынуждены снижать отпускные цены из-за увеличения предложения продукции на рынке на фоне сдержанного спроса в этом сегменте.

Кроме того, производители объясняют, что с началом потепления на местных тепличных комбинатах созревание огурцов заметно ускорилось. В результате на рынке выросло предложение огурцов.

Аналитики добавляют, что тепличный огурец в Украине по состоянию на сегодня предлагается в среднем на 29% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в прошлом месяце свиную лопатку или бедро в супермаркетах можно было приобрести по акции за 150-160 грн/кг. С наступлением сезона пикников акций стало меньше, и украинцам придется за такой продукт отдать не менее 200 грн/кг.

Также цены на фрукты в Украине продолжают расти. Абсолютными "рекордсменами" на рынке стали яблоки, которые поднялись в цене за год на 106,4%.

Кроме того, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб.

Читайте также:

Что известно о проекте EastFruit? EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред