Цена летит в пропасть: на украинском рынке рекордно дешевеет популярный овощ

Вы узнаете:
- Почему на украинском рынке дешевеют огурцы
- Сколько теперь стоит килограмм популярного овоща
В Украине продолжает стремительно падать цена на тепличные огурцы из-за роста предложения овоща на рынке. Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Так, сегодня украинские тепличные комбинаты уже продают огурец по 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Аналитики отмечают, что производители вынуждены снижать отпускные цены из-за увеличения предложения продукции на рынке на фоне сдержанного спроса в этом сегменте.
Кроме того, производители объясняют, что с началом потепления на местных тепличных комбинатах созревание огурцов заметно ускорилось. В результате на рынке выросло предложение огурцов.
Аналитики добавляют, что тепличный огурец в Украине по состоянию на сегодня предлагается в среднем на 29% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред, цены на свинину в Украине существенно выросли. Если еще в прошлом месяце свиную лопатку или бедро в супермаркетах можно было приобрести по акции за 150-160 грн/кг. С наступлением сезона пикников акций стало меньше, и украинцам придется за такой продукт отдать не менее 200 грн/кг.
Также цены на фрукты в Украине продолжают расти. Абсолютными "рекордсменами" на рынке стали яблоки, которые поднялись в цене за год на 106,4%.
Кроме того, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб.
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Что известно о проекте EastFruit?
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
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