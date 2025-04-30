Ощутимый удар по кошелькам: в Украине рекордно подорожал популярный фрукт

Что сообщили аналитики:
- В Украине стремительно выросла стоимость яблок
- Зелень на рынке подорожала в среднем на 50%
- Цены на фрукты будут оставаться высокими еще несколько месяцев
Цены на фрукты в Украине продолжают расти. Абсолютными "рекордсменами" на рынке стали яблоки, которые поднялись в цене за год на 106,4%. Об этом пишет Agronews.ua со ссылкой на анализ данных Госстата.
По состоянию на сегодня один килограмм яблок в Украине можно купить примерно за 42,31 гривны. Такое повышение цены является рекордным, подчеркивают аналитики.
Кроме яблок на рынке подорожали и другие фрукты. Например, лимоны выросли в цене на 35%. Также в Украине стремительно дорожает зелень - по сравнению с прошлым годом цены на петрушку и укроп поднялись на 45-55%.
"Основными причинами такого стремительного роста цен на фрукты и зелень является низкий урожай прошлого сезона, увеличение расходов на импорт из-за логистических проблем и девальвации гривны, а также рост расходов на энергоносители для тепличных хозяйств, выращивающих зелень", - говорится в статье.
Согласно прогнозам экспертов, высокие цены на фрукты будут сохраняться до нового сезона сбора урожая, который начнется в июле-августе 2025 года.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, в мае 2025 года ожидается незначительное удешевление овощей - до 7% против апрельских цен. Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.
Ранее стало известно, что в Украине снизились цены на нефасованные куриные яйца категории С1. Крупные супермаркеты продают их в среднем по 5,22 грн за штуку (52,2 грн за десяток), что на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца.
Накануне, как писал Главред, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб.
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