Налог за продажу товаров на OLX или Rozetka: украинцев ждут новые правила

Известно, какие виды деятельности подпадают под налогообложение.

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Налоги в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кабмин одобрил законопроект о налогообложении доходов с OLX, Prom, Rozetka и т.д.

Для работы на этих платформах потребуется открыть отдельный счет

Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, законопроект направлен на введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

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В то же время, народный депутат Ярослав Железняк опубликовал таблицу к законопроекту где указано, что оператор цифровой платформы является налоговым агентом продавца по налогу на доходы физических лиц.

Под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Известно, что для осуществления деятельности через онлайн-платформу и получения соответствующих доходов необходимо будет открыть отдельный счет.

Согласно тексту законопроекта, контролирующие органы смогут получать от банков информацию об операциях по счетам продавцов таких платформ.

Кроме того, непредставление оператором платформ отчета о доходах подотчетных продавцов влечет за собой наложение штрафа в 100 размеров минимальной заработной платы.

Налоги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области заявили, что украинцы, которым списали непогашенные кредиты при условии уплаты части задолженности, должны уплатить налоги.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2026 году прогнозируется неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, что может привести к пересмотру налоговой базы.

Кроме того, с 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.

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