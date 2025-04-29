Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

Правительство приняло решение об одноразовой денежной помощи до 24 августа 2025 года.

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Правительство утвердило выплаты ко Дню Независимости / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Правительство приняло решение об одноразовой денежной помощи до 24 августа

Выплаты получат ветераны войны, жертвы нацистских преследований и семьи погибших защитников

Размер помощи - от 450 до 3 100 грн

Ко Дню Независимости Украины 2025 года правительство приняло решение о выплате единовременной денежной помощи. Такие выплаты получат ветераны войны, пострадавшие от нацистских преследований и семьи погибших защитников и защитниц Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Выплаты будут осуществлены до 24 августа и охватят сотни тысяч украинцев. В зависимости от категории получателя, сумма помощи составит от 450 до 3 100 гривен.

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Кто получит помощь и в каких размерах

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники (которым на момент заключения было менее 14 лет), признанные лицами с инвалидностью получат единовременное пособие в зависимости от группы инвалидности:

І группа - 3 100 грн;

ІІ группа - 2 900 грн;

III группа - 2 700 грн.

Также средства начислят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетние заключенные (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), а также дети, которые родились в местах принудительного содержания родителей. Выплата для этих категорий людей предусмотрена в размере 1 000 грн. Лица с особыми заслугами перед Родиной получат 3 100 грн.

Выплату в размере 650 грн начислят членам семей погибших или умерших:

ветеранов войны (определенных согласно ст. 10 ЗУ "О статусе ветеранов войны..."),

защитников и защитниц Украины,

жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз,

жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны, жертв нацистских преследований (при условии, что не женились во второй раз).

Кроме этого, 450 грн получат участники войны, бывшие узники нацистских концлагерей, гетто, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников движения сопротивления нацизму.

Выплаты украинцам - новости по теме

Напомним, в Днепре ввели ежемесячную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг отдельным категориям населения. Речь идет о семьях с детьми с инвалидностью, лицах с инвалидностью I группы (зрением, психическими нарушениями, ОДА) и II группы с детства.

Также в Украине с начала 2025 года введено ограничение для слишком больших пенсий: сумма, превышающая 23 610 грн, корректируется по спецкоэффициентам. Как пояснила министр соцполитики Оксана Жолнович, это не затрагивает страховую часть пенсий и не касается участников боевых действий и семей погибших защитников.

Как сообщал Главред, некоторые пенсионеры могут получать дополнительные выплаты. Лица в возрасте 75+ лет - доплату 456 грн, но фактически надбавка составляет 156 грн (с учетом предыдущих 300 грн для 70-74-летних). Ее назначают, если пенсия не превышает 10 340 грн.

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Кто такой Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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