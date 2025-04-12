Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

Сайтам придется отчитываться за продажи товаров украинцами перед налоговой, а украинцам стоит готовиться к штрафам.

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С 2026 года украинцам придется платить налог от продажи на OLX и других площадках - эксперты / Коллаж Главред

Уже с 2026 года в Украине могут начать отчитываться перед налоговой за продажу подержанных вещей на цифровых площадках, а также за аренду жилья и транспорта, поскольку это будут рассматривать как дополнительный доход. В противном же случае продавцам, которые не подадут декларации, придется платить немалые штрафы.

Главред спросил у экспертов и юристов, что ждет украинцев, если проект Минфина примут в парламенте.

За каждую посылку - налог?

Народный депутат Нина Южанина сообщила о подготовке Минфином законопроекта о налогообложении доходов, полученных от продаж через цифровые платформы. По ее словам, документ предусматривает начиная с 2026 года ежегодную передачу цифровыми платформами (вроде OLX, Prom, ROZETKA) в Государственную налоговую службу данных о продавцах, зарегистрированных на платформе и которыми в течение года осуществлена хотя бы одна платежная операция.

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"Речь не только о продаже через цифровые платформы. Не важно, как покупатель узнал о товаре, важно как и когда он его оплачивает. Физлицо что-то продало (неважно через OLX, Telegram, или даже через объявление в газете) и отправило его покупателю Новой Почтой с наложенным платежом - налоговая получит от NovaPay чек с реквизитами покупателя и продавца и суммой операции. Как налоговики используют эту информацию - большой вопрос. Сначала налоговая пугает незаконной предпринимательской деятельностью, а потом пишет, что "только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности". Определение что такое "систематический" в законе нет, но есть постановление пленума ВСУ от 2003 года, где определено, что систематически - это более трех раз в год", - пояснила нардеп.

По мнению Южаниной, Минфином очень избирательно имплементируются положения документов ЕС и ОЭСР. Так, Минфин проигнорировал предусмотренные Директивой Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 (Директива DAC7) пороги операций в случае достижения которых данные продавца передаются в налоговую.

"В странах ЕС такие пороги действуют, и в налоговую передаются данные только по тем продавцам, доход от продажи товаров которых превысил 2000 евро или было осуществлено 30 и более продаж в год. У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операциях и облагаться налогом все средства физического лица с 1 гривны", - заявила Южанина.

Отдельный счет, учет или большие штрафы

Как разъяснила в комментарии Главреду адвокат Grain Law Firm Ольга Столяр, согласно законопроекту, который сейчас прорабатывают в рабочих группах, налоговые органы смогут получать бесплатно от банков информацию об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов. А именно, сведения на определенную дату или за определенный период времени об операциях зачисления средств на текущие счета, назначение платежа, идентификационные данные и номер текущего счета контрагента.

Так, право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по ставке 5% имеет налогоплательщик-резидент, который достиг 18 лет и отвечает одновременно всем следующим требованиям:

Имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и сообщает каждому подотчетному оператору платформы, с которым заключен договор о предоставлении доступа к платформе, о номере (реквизитах) текущего счета, через который осуществляются расчеты при осуществлении отчетной деятельности; Осуществляет расчеты при осуществлении отчетной деятельности исключительно в денежной форме - наличной или безналичной - с использованием текущего счета, открытого специально для целей осуществления отчетной деятельности; Относительно налогоплательщика не приняты решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в порядке, установленном Законом Украины "О санкциях"; Не является самозанятым лицом; Не использует труд наемных лиц; Объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не превышает 5 миллионов гривен; Не осуществляет продажу подакцизных товаров.

Таким образом, физические лица, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность через цифровые платформы, должны будут стать на налоговый учет, открыть специальный счет в банке, платить налог в размере 5% от доходов и соблюдать требования представления отчетности.

Украинцам придется отчитываться за предоставление в аренду и продажу товаров на интернет-сайтах - эксперт / ua.depositphotos.com

Фактически отчитываться нужно будет за предоставление в аренду транспортных средств и недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки, предоставление личных услуг и продажу товаров.

"То есть перечень видов отчетной деятельности достаточно широк и может касаться как услуг такси Uber или Uklon, доставки GLOVO, так и продажи товаров через OLX, PROM, EPICENTR K, RОZETKA, аренды недвижимости на Booking и тому подобное. К подотчетным операторам платформы законопроект относит организации-резиденты Украины, или организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, или организации, имеющие место эффективного (в т.ч. фактического) управления в Украине, или иностранные организации, ведущие деятельность в Украине через постоянное представительство", - добавила Ольга Столяр.

Адвокат уточняет, что подотчетные операторы платформы обязаны будут подать заявление о постановке их на учет в Государственной налоговой службе в течение 60 календарных дней после установления оператором статуса подотчетного оператора платформы, и ежегодно до 31 января подавать отчет о доходах подотчетных продавцов за предыдущий календарный год.

Также, по словам Столяр, документ предусматривает усиление ответственности за нарушение введенных требований и, соответственно, немалые штрафы. А именно:

За непредставление подотчетным оператором платформы заявления о постановке его на учет - влечет за собой наложение штрафа в 20 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года" (160 000 грн из расчета размера 8000 грн минимальной заработной платы по состоянию на 2025 год).

За непредставление подотчетным оператором платформ отчета о доходах подотчетных продавцов - штраф в 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (800 000 грн).

За несвоевременное представление подотчетным оператором платформы отчета о доходах подотчетных продавцов или несвоевременное представление подотчетным оператором платформы исправленного отчета о доходах подотчетных продавцов по требованию контролирующего органа с нарушением установленных сроков, - штраф в 0,5 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (4000 грн), за каждый календарный день несвоевременного представления отчета о доходах подотчетных продавцов, но не более 100 размеров минимальной заработной платы (800 000 грн).

За представление подотчетным оператором платформы отчета о доходах подотчетных продавцов с неполными или недостоверными сведениями или ошибками - штраф в 0,5 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (4000 грн).

За нарушение подотчетными операторами платформ требований относительно сроков хранения документов и информации о подотчетных продавцах или приостановления выплаты вознаграждения - штраф в размере одной минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (8000 грн по состоянию на 2025 год).

Те же нарушения, которые привели к невключению информации о продавце в отчет о доходах подотчетных продавцов или нарушение сроков хранения (или отсутствие или потеря) документов - влекут за собой наложение штрафа в 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (400 000 грн).

Наличности может стать больше

Эксперты, опрошенные Главредом, убеждены, что законопроект вместо улучшения ситуации с налогообложением наоборот способен заставить украинцев уйти "в тень".

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, проблема с неуплатой налогов украинцами через интернет-платежи существует, но предложенная Минфином новация не решает проблему.

Кто такой Борис Кушнирук Борис Кушнирук - украинский экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. Работал на должности председателя правления коммерческого банка, был руководителем группы советников Президента Ассоциации украинских банков, консультантом по вопросам развития банковского сектора Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров Украины.

"Попытка решить эту проблему путем давления на продавцов, частично приведет к сворачиванию таких продаж, а частично к тому, что налоги будут платиться, но все равно будут попытки их избегать. Это может привести к восстановлению торговли "на лотках", которая не контролируется", - отмечает экономист.

Эксперт убежден, что исправить такую ситуацию можно только комплексно - прежде всего путем изменения подходов к системе выплат и модели налогообложения добавленной стоимости в стране в целом.

Соглашается с этим и эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко - по его мнению, открытые рынки будут пытаться уйти в тень.

"У нас будет больше операций именно с наличными. Как вы видите, и Национальный банк, и правительство делают все, чтобы именно безналичный рынок в Украине страдал. Начиная с инициатив по ограничению карточных переводов между частными лицами - и это является продолжением подобных инициатив. Это, кстати, очень затратно с точки зрения администрирования. Именно поэтому ничего подобного не существует нигде в мире. Ни в одной стране никто этим не занимается. Это исключительно украинская инициатива", - говорит Гаврилечко.

Экономист предполагает, что в случае принятия законопроекта вполне возможно, что решения будут пытаться оспаривать в судах.

"И у них есть шансы. Ведь если речь идет о продаже подержанных вещей - это, как правило, продажа себе в убыток. Ты же не получаешь прибыли. Если купил дороже, а продал дешевле - это убыток. И где здесь база для налогообложения?", - отмечает Гаврилечко.

Кто такой Юрий Гаврилечко Юрий Гаврилечко - эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", кандидат наук по государственному управлению.

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