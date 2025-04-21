Время ограничено: украинцы до 1 мая должны уплатить обязательный налог

Главное:
- Списанный кредит подлежит налогообложению
- Украинцы, которым банк списал непогашенный кредит, должны уплатить НДФЛ и военный сбор
Украинцы, которым списали непогашенные кредиты при условии уплаты части задолженности, должны уплатить налоги. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области.
Прощенные кредиты считаются доходом граждан Украины, поэтому до 1 мая они должны подать декларацию за списанную задолженность в 2024-м году и уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
Для украинцев является обязательным декларирование дохода полученного в виде дополнительного блага, если сумма долга превышает 25% минимальной зарплаты, которая была зафиксирована по состоянию на 1 января отчетного налогового года.
"В этом году налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане подают до 1 мая 2025 года, а задекларированную сумму НДФЛ и военного сбора - 1 августа", - добавили в ведомстве.
Налоги в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что уже с 2026 года в Украине могут начать отчитываться перед налоговой за продажу подержанных вещей на цифровых площадках, а также за аренду жилья и транспорта, поскольку это будут рассматривать как дополнительный доход.
Ранее стало известно, что Министерство экономики Украины имеет право в течение года менять перечень автомобилей, подлежащих уплате транспортного налога.
Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что информация о том, что в правительстве рассматривают планы поднятия налогов или другие планы по фискализации, не является достоверной.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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