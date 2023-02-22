Украинцам сделают проще погашение кредитов: в Кабмине рассказали, кого коснется

в Украине хотят упростить погашение некоторых потребительских кредитов для внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих в охваченных войной районах.

Для некоторых украинцев упростят погашение кредитов - Кабмин / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Кабмин Украины предложил упростить условия погашения отдельных видов потребительских кредитов для временно перемещенных лиц и людей, которые проживают в районах страны, пораженных украино-российской войной. Об этом сообщили чиновники Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сегодня правительство поддержало разработанные Минреинтеграции законопроекты, предусматривающие облегчение условий погашения отдельных видов потребительских кредитов. Прежде всего, речь идет о кредитах, которые потребители брали на такие цели как лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, отдых, обучение и т. д. Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества. Но процентная ставка по ним часто сверхвысокая: 50−100% годовых", — рассказали они.

Как говорят чиновники, для заемщиков из числа людей, которые проживали либо выезжали из зоны боевых действий, обслуживание потребительских кредитов под большие проценты стало большой проблемой.

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"Чтобы облегчить заемщикам кредитный груз, и были предложены указанные изменения. Действие законопроектов распространяется на все потребительские кредиты, кроме: уже реструктуризированных или погашенных; взятых с целью приобретения жилья/автомобиля; тех, кто имеет низкую годовую процентную ставку. Законопроекты, разработанные Минреинтеграции, предлагают на период военного положения и в течение 30 дней после него ввести обязательную реструктуризацию по таким потребительским кредитам", — сообщили они.

Но, как говорят в Минреинтеграции, заемщики при этом должны соответствовать трем условиям:

состоять на учете как внутренне перемещенные лица,

постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия;

не иметь просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Вышеуказанные люди могут претендовать на реструктуризацию, если:

государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и его семьи;

потребитель или член его семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных зарплат по стране.

Также сообщается, что принятые на заседании Кабмина законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.

Выплаты в Украине

В прошлом году тогдашний руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

До того представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

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