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Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен: в Кабмине пояснили, кто имеет право

19 февраля 2023, 11:25
Ветераны войны с инвалидностью I и II группы, которые были получены в результате боев, смогут получить по 16 тысяч гривен, говорят в правительстве.
Молодая мама, деньги
В Кабмине пояснили, кто имеет право получить 16 тысяч гривен/ коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 16 февраля стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и украинского Красного Креста по поддержке ветеранов войны. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Согласно тексту, ветераны войны с инвалидностью I и II группы, которые были получены в результате боев, смогут получить по 16 тысяч гривен. Выплаты будут разбиты на четыре транша по 4 тысячи в месяц.

Но перед подачей заявки, обязательно нужно оформить электронную подпись. Это можно сделать бесплатно в госучреждениях, в том числе и фискальных. Онлайн — через банковский сервис "Приват24". В платном режиме ее оформляет организация "Центр сертификации ключей Украины".

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Как подавать заявку:

  • зайти на страницу сайта Eveteran.gov.ua.
  • перейти по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны ".
  • пройти электронную идентификацию с использованием электронной подписи, которая основана на квалифицированном сертификате.
  • проверить ФИО, идентификационный код и указать свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и e-mail. Если у вас нет банковского гривневого счета, то его можно открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN. Если международный номер банковского счета IBAN изменился, необходимо подать новое заявление на сайте eveteran.gov.ua.
  • перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Заявление будет направлено в Министерство по делам ветеранов, где и будет верифицировано наличие статуса ветерана войны — лица с инвалидностью I или II группы заявителя в "Едином государственном реестре ветеранов войны".

Если человек полностью отвечает этому критерию, то его данные в автоматическом режиме передаются в украинский Красный Крест для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

Выплаты в Украине

В прошлом году тогдашний руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

До того представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.\

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