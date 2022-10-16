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Некоторые украинцы получат 100 тысяч гривен: кому выплатят деньги

16 октября 2022, 20:25

Государственная выплата в размере 100 тысяч гривен будет единовременной.

гривны, деньги
Выплаты украинцам / pixabay

Украинцы, которые находились с 2014 года или находятся сейчас в плену, получит денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Как заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Межведомственная комиссия приняла решение о том, чтобы еще 413 человек получили денежную помощь от государства.

В частности, Межведомственной комиссией 358 украинцев были признаны лицами, лишенными свободы в результате вооруженной агрессии РФ. Среди них 35 женщин.

Также выплаты в размере 100 тысяч гривен получат шесть иностранцев, попавших в плен во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Назначили выплаты и 49 семьям незаконно заключенных украинцев. Сейчас все они содержатся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти России из-за политической, общественной или профессиональной деятельности.

Как добавили в министерств, государственная выплата в размере 100 тысяч гривен будет единовременной.

Уже с начала 2022 года таким украинцам уже перечислили более 26 млн. гривен.

Выплаты в Украине

Позднее экс-руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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