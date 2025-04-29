'Рекордное' начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

Главное:
- Скоро состоится выплата национального кэшбэка за март
- Сейчас идет завершающий этап обработки данных
- Это самое большое начисление кэшбека за всю историю программы
Украинцы до сих пор не получили выплату национального кэшбэка за март, которая обычно происходит до 20 числа следующего месяца. В пресс-службе "Дії" объяснили, какова причина.
Там отметили, что сейчас идет завершающий этап обработки данных для платежей в системе, которая начисляет нацкешбек.
"Хорошая новость: Национальный кэшбек скоро будет на вашей карте. Это будет самое большое начисление кэшбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что для начисления кэшбека система обрабатывает миллионы транзакций, и в этом месяце нужно немного больше времени, чем обычно.
"Как только станет известна точная дата зачисления средств, информация появится на сайте программы. Минэкономики с партнерами активно работает, чтобы кэшбек поступил как можно быстрее", - отметили в "Дії".
Выплаты украинцам - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в городе Мукачево на Закарпатье ввели новую социальную инициативу. Жители почтенного возраста по случаю дня рождения будут получать единовременную денежную помощь.
Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что с начала 2025 года в Украине введены новые правила ограничения для слишком больших пенсий. Часть выплат, которая превышает 23 610 гривен, теперь ограничивается с помощью специальных коэффициентов.
Кроме того, после последней индексации пенсий, средний размер выплат в Украине составляет 6 341 гривны. Однако такую сумму получают не все пенсионеры. Например, каждый третий гражданин пенсионного возраста сейчас получает лишь 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам.
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