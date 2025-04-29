'Рекордное' начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

В "Дії" заявили, что работают над тем, чтобы кэшбэк поступил как можно быстрее.

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Выплата национального кэшбэка / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Скоро состоится выплата национального кэшбэка за март

Сейчас идет завершающий этап обработки данных

Это самое большое начисление кэшбека за всю историю программы

Украинцы до сих пор не получили выплату национального кэшбэка за март, которая обычно происходит до 20 числа следующего месяца. В пресс-службе "Дії" объяснили, какова причина.

Там отметили, что сейчас идет завершающий этап обработки данных для платежей в системе, которая начисляет нацкешбек.

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"Хорошая новость: Национальный кэшбек скоро будет на вашей карте. Это будет самое большое начисление кэшбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что для начисления кэшбека система обрабатывает миллионы транзакций, и в этом месяце нужно немного больше времени, чем обычно.

"Как только станет известна точная дата зачисления средств, информация появится на сайте программы. Минэкономики с партнерами активно работает, чтобы кэшбек поступил как можно быстрее", - отметили в "Дії".

Выплаты украинцам - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в городе Мукачево на Закарпатье ввели новую социальную инициативу. Жители почтенного возраста по случаю дня рождения будут получать единовременную денежную помощь.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что с начала 2025 года в Украине введены новые правила ограничения для слишком больших пенсий. Часть выплат, которая превышает 23 610 гривен, теперь ограничивается с помощью специальных коэффициентов.

Кроме того, после последней индексации пенсий, средний размер выплат в Украине составляет 6 341 гривны. Однако такую сумму получают не все пенсионеры. Например, каждый третий гражданин пенсионного возраста сейчас получает лишь 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам.

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