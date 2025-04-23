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От 3 до 10 тысяч гривен на день рождения - кто получит выплату в 2025 году

Руслана Заклинская
23 апреля 2025, 00:11
819
На Закарпатье ввели инициативу для поддержки старейших жителей общины.
От 3 до 10 тысяч гривен на день рождения - кто получит выплату в 2025 году
Кому светит 10 000 грн на день рождения в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Кому могут выплатить до 10 тысяч грн на день рождения
  • Какие основания для получения выплаты

В городе Мукачево на Закарпатье ввели новую социальную инициативу. Жители почтенного возраста по случаю дня рождения будут получать единовременную денежную помощь. Об этом пишет издание На Пенсии.

Выплаты предназначены гражданам пожилого возраста - жителям общины, которые достигли 85-летнего возраста и более. Такую инициативу гарантирует Программа усиленной социальной и медицинской защиты населения на 2024-2026 годы. Решение о предоставлении денежной помощи принимается городским головой на основании официальных списков получателей.

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Сколько и когда начисляются деньги

  • Размер помощи зависит от возраста юбиляра:
  • 85 лет - 3 000 гривен;
  • 90 лет - 5 000 гривен;
  • 95 лет - 7 000 гривен;
  • 100 лет и более - 10 000 гривен.

Денежную помощь должны перечислить в течение трех месяцев с момента достижения соответствующего возраста.

Есть ли такая поддержка в других городах

Такие инициативы реализуются и в других громадах Украины, хотя суммы и условия могут отличаться. Чтобы узнать, действует ли аналогичная программа в вашем населенном пункте, следует обратиться в местный орган самоуправления или социальной защиты.

Выплаты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине граждане могут получить более высокую пенсию, если добровольно отсрочат выход на нее. Согласно закону, за каждый месяц отсрочки до 5 лет надбавка составляет 0,5%, а свыше 5 лет - 0,75%.

Также в Днепре ввели ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей с детьми с инвалидностью и лиц с инвалидностью I-II группы. Выплаты составляют 500 грн с апреля по октябрь и 700 грн - с ноября по март.

Как сообщал Главред, с начала 2025 года ограничили слишком большие пенсии: часть выплат свыше 23 610 грн теперь уменьшается по спецкоэффициентам. Это не касается военных-участников боевых действий и семей погибших.

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