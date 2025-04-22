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Цена "взлетела" в 4,5 раза: популярный в Украине овощ резко подорожал

Руслана Заклинская
22 апреля 2025, 20:12
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За неделю овощ подорожал на 21% из-за высокого спроса и ограниченного предложения.
Цена 'взлетела' в 4,5 раза: популярный в Украине овощ резко подорожал
Цены на морковь подскочили на 21% за неделю / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что известно:

  • В Украине выросли цены на морковь
  • Цены выросли до 30-40 грн за килограмм
  • Морковь в Украине уже в среднем в 4,5 раза дороже, чем в прошлом году

На этой неделе цены на качественную морковь в Украине снова начали расти. Рост спроса позволил фермерам повысить отпускные цены на морковь. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, эти тенденции обусловлены достаточно высоким спросом на качественные корнеплоды на фоне ограниченного предложения. Оптовые компании и розничные сети активно закупают продукцию, в то время как запасы овощей в хранилищах хозяйств быстро уменьшаются.

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Сейчас морковь продают по 30-40 грн за килограмм (примерно $0,73-0,97/кг), в зависимости от качества и объемов партий. В среднем это на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме этого, сейчас морковь в Украине уже продается в среднем в 4,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты проекта объясняют положительную ценовую динамику сезонным исчерпанием запасов качественной продукции в хозяйствах. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще сталкиваются с трудностями при закупке необходимых объемов моркови высокого качества.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, после Пасхи в Украине стартует сезон шашлыков, но в этом году цены на мясо выросли. Свинина подорожала более чем на 40 грн за килограмм - сейчас ее стоимость составляет 316,77 грн/кг.

Также цены на продукты в Украине начнут снижаться в конце мая - начале июня, сообщил экономист Олег Пендзин. Снижение цен ожидается из-за улучшения погодных условий, что будет способствовать урожаю овощей из открытого грунта.

Однако, как сообщал Главред, цены на некоторые украинские овощи из борщевого набора уже выросли. Свекла подорожала на 20-25%, достигнув 20-30 грн за кг. Репчатый лук теперь стоит 15-20 грн, а морковь - 30-40 грн за кг.

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Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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