'Столкновение титанов': неожиданный прогноз нового этапа тарифной войны Трампа

Тарифы, которые введены Соединенными Штатами против Китая и Китаем в ответ против США, продолжают работать.

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Дональд Трамп может продолжить торговые войны / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Гончара:

Сокращение производства означает отказ от большого количества энергоносителей

Тарифная война между Китаем и США стремится к точке кульминации

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос вероятности нового витка торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

"Тарифы, которые введены Соединенными Штатами против Китая и Китаем в ответ против США, по сути, означают столкновение двух титанов, двух мощных экономик, когда производственная деятельность становится слабо прогнозируемой, ведь когда ты не можешь продать свой товар, то, очевидно, нужно сокращать производство", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит о том, что сокращение производства означает, что не потребуется большое количество энергоносителей, в том числе и нефти. Соответственно, происходит сокращение импорта нефти, и тогда предложение превышает спрос. Тогда, как следствие, рынок реагирует сокращением цен на нефть или их обвалом.

"Поскольку тарифная война между Китаем и США не прекратилась, а наоборот, стремится к точке кульминации, поскольку, несмотря на надежды Вашингтона на то, что после введения пошлин в размере 125% Китай вдруг попросит Штаты о переговорах и сдаст назад, Китай этого не сделал и в ответ повысил свои пошлины, поэтому все впереди", - добавил Гончар.

Смотрите видео - интервью Михаила Гончара:

Тарифная война США – главные новости по теме

Как сообщал Главред, 2 апреля Дональд Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США – 10%. Максимальная – до 40-50%. В отношении Украины применена стандартная пошлина в 10%.

США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

"Соединенные Штаты не торгуют с Россией", - рассказал министр финансов США Скотт Бессент и напомнил о действующих американских санкциях в отношении РФ.

Решение Трампа о пошлинах – провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к смене геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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