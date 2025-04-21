Крутое снижение цен в Украине: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

Что сказал Пендзин:
- Цены на продукты начнут снижаться через несколько недель
- Кроме овощей, изменится стоимость мяса и молочной продукции
Цены на продукты в Украине начнут падать уже в конце мая - начале июня. Об этом, как пишет 24 канал, рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По его словам, формирование цен в Украине напрямую зависит от погодных условий, ведь наша страна является аграрной. Поэтому, при благоприятных погодных условиях цены опускаются.
"На улице весна и тепло, на огородах начали вызревать овощи после заморозков. Как только появятся первые поступления овощей из открытого грунта с нашей территории, то продовольственная корзина будет существенно дешевле", - пояснил экономист.
Что важно, цены "упадут" не только на овощи, но и на мясо и молочную продукцию, ведь будет дешеветь кормовая база. Если даже некоторые продукты не снизятся в цене, они, по крайней мере, не будут дорожать.
"Лето - это традиционно деинфляционный период и стоимость потребительской корзины ниже, чем в другой период года", - добавил Пендзин.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Накануне Главред сообщал, что по данным аналитиков EastFruit, впервые с начала года в Украине существенно повысились цены на лук. Его отгружают не дешевле, чем по 14-20 грн/кг.
Напомним, перед пасхальными праздниками в Украине наблюдалось снижение цен на тепличные огурцы. Тепличные комбинаты уже несколько дней отпускают огурец по 75-125 грн/кг.
Ранее также министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль предупредил украинцев, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца. Он отметил, что обычно в мае происходит снижение цен, а ситуативный спрос растет в период пасхальных праздников.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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