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Крутое снижение цен в Украине: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

Анна Косик
21 апреля 2025, 11:05
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Пасха уже позади, а это значит, что на рынке прогнозируется снижение цен.
Деньги, супермаркет
Продуктовый шопинг в Украине вскоре будет доступнее / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сказал Пендзин:

  • Цены на продукты начнут снижаться через несколько недель
  • Кроме овощей, изменится стоимость мяса и молочной продукции

Цены на продукты в Украине начнут падать уже в конце мая - начале июня. Об этом, как пишет 24 канал, рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, формирование цен в Украине напрямую зависит от погодных условий, ведь наша страна является аграрной. Поэтому, при благоприятных погодных условиях цены опускаются.

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"На улице весна и тепло, на огородах начали вызревать овощи после заморозков. Как только появятся первые поступления овощей из открытого грунта с нашей территории, то продовольственная корзина будет существенно дешевле", - пояснил экономист.

Что важно, цены "упадут" не только на овощи, но и на мясо и молочную продукцию, ведь будет дешеветь кормовая база. Если даже некоторые продукты не снизятся в цене, они, по крайней мере, не будут дорожать.

"Лето - это традиционно деинфляционный период и стоимость потребительской корзины ниже, чем в другой период года", - добавил Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Накануне Главред сообщал, что по данным аналитиков EastFruit, впервые с начала года в Украине существенно повысились цены на лук. Его отгружают не дешевле, чем по 14-20 грн/кг.

Напомним, перед пасхальными праздниками в Украине наблюдалось снижение цен на тепличные огурцы. Тепличные комбинаты уже несколько дней отпускают огурец по 75-125 грн/кг.

Ранее также министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль предупредил украинцев, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца. Он отметил, что обычно в мае происходит снижение цен, а ситуативный спрос растет в период пасхальных праздников.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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