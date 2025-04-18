Цены 'подскочили' на 55% за неделю: в Украине дорожает популярный продукт

Аналитики отметили, что наблюдается дефицит качественной продукции.

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Цены на лук / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

В Украине начал дорожать лук

Он в среднем на 55% дороже, чем на прошлой неделе

Подорожание связано с ростом спроса

Впервые с начала года в Украине существенно повысились цены на лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их словам, это связано с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активности оптовых компаний.

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Известно, что на сегодня украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Несмотря на подорожание, спрос на лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения качественной продукции. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто имеет определенные запасы, сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен", - говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, с начала апреля текущего года на украинском рынке наблюдается постепенный рост цен на столовую свеклу. Запасы овоща сокращаются, тем временем среди потребителей настоящий ажиотаж.

Главный научный сотрудник государственной опытной станции птицеводства Института животноводства НААН Олег Катеринич заявил, что перед Пасхой цена на куриные яйца порадовала украинцев. Стоимость продукта снизилась, однако не стоит ожидать, что цена существенно продолжит падать.

Кроме того, в Украине накануне Пасхи цены на некоторые продукты растут, однако ключевой продукт праздничного стола - буженина стала исключением.

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