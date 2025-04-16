Цены в аптеках выросли, хотя должны были упасть: эксперт объяснил, кто выиграл

Почему производители не снизили цены на лекарства, несмотря на поручение президента.

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Лямец объяснил, почему вместо снижения цен лекарства стали дороже / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Производители не снизили цены после отмены маркетинговых договоров

Аптеки компенсировали потери из-за повышения цен на другие препараты

Вместо ожидаемого снижения цен после государственного вмешательства, произошла антиконкурентная игра. Производители получили дополнительные прибыли благодаря отмене маркетинговых договоров, однако не передали эту "экономию" в виде снижения цен на лекарства.

Об этом заявил журналист и экономический обозреватель Сергей Лямец.

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"Первый - производители ничего не теряли. Они отдавали не из прибыли, а включали маркетинговые суммы в состав своей цены. То есть, за все в конце концов платил покупатель", - объясняет эксперт.

Зато аптеки стали теми, кто фактически "заплатил" за реформу. Часть доходов аптечных сетей ранее формировалась за счет маркетинговых платежей. После их отмены аптеки были вынуждены компенсировать потери повышением цен на другие препараты.

"Пир состоялся за счет аптек", - резюмирует Лямец.

Гликерия Загорий обращает внимание, что в Украине избыточное количество аптек - более 18 400, что вдвое больше, чем в Германии в пересчете на население. По ее словам, во время войны крупные аптечные сети даже продолжали расширяться, что позволяло им получать маркетинговые платежи.

"Аптек слишком много, и денег на них уходило слишком много", - заявила Загорий.

В то же время эти слова противоречат данным исследования Proxima Research. Согласно им, доля маркетинга в доходе аптек не превышала 11%, а в 2022 году снизилась до 4%. Именно тогда многие аптеки были вынуждены поднять цены, чтобы удержаться на плаву.

По словам эксперта, снижение цен касалось лишь 100 позиций из перечня Минздрава - это около 5% рынка. На остальные препараты цены или не изменились, или выросли. Это создает риски сокращения аптечной сети, особенно в прифронтовых регионах.

Лямец отмечает: вместо регулирования государство фактически вмешалось в рыночную конкуренцию на стороне более мощной стороны - производителей. Это привело к перераспределению средств, в результате которого пострадали аптеки, а расходы потребителей на лекарства выросли.

Цены на лекарства в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства ограничена на уровне 10-35%.

Ранее также в Минздраве заявили, что стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизилась с 1 марта. Украинские фармацевтические производители должны были опустить отпускные цены на 30%.

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на 100 самых популярных лекарств снизятся в среднем на 30%. Аптеки смогут устанавливать наценку не более 35% для безрецептурных препаратов, а поставщики - не более 8% к оптовой цене.

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Чем занимается Министерство здравоохранения Украины? Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия. Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

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