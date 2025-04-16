Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены в аптеках выросли, хотя должны были упасть: эксперт объяснил, кто выиграл

Руслан Иваненко
16 апреля 2025, 12:26
28
Почему производители не снизили цены на лекарства, несмотря на поручение президента.
Цены в аптеках выросли, хотя должны были упасть: эксперт объяснил, кто выиграл
Лямец объяснил, почему вместо снижения цен лекарства стали дороже / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Производители не снизили цены после отмены маркетинговых договоров
  • Аптеки компенсировали потери из-за повышения цен на другие препараты

Вместо ожидаемого снижения цен после государственного вмешательства, произошла антиконкурентная игра. Производители получили дополнительные прибыли благодаря отмене маркетинговых договоров, однако не передали эту "экономию" в виде снижения цен на лекарства.

Об этом заявил журналист и экономический обозреватель Сергей Лямец.

видео дня

"Первый - производители ничего не теряли. Они отдавали не из прибыли, а включали маркетинговые суммы в состав своей цены. То есть, за все в конце концов платил покупатель", - объясняет эксперт.

Зато аптеки стали теми, кто фактически "заплатил" за реформу. Часть доходов аптечных сетей ранее формировалась за счет маркетинговых платежей. После их отмены аптеки были вынуждены компенсировать потери повышением цен на другие препараты.

"Пир состоялся за счет аптек", - резюмирует Лямец.

Гликерия Загорий обращает внимание, что в Украине избыточное количество аптек - более 18 400, что вдвое больше, чем в Германии в пересчете на население. По ее словам, во время войны крупные аптечные сети даже продолжали расширяться, что позволяло им получать маркетинговые платежи.

"Аптек слишком много, и денег на них уходило слишком много", - заявила Загорий.

В то же время эти слова противоречат данным исследования Proxima Research. Согласно им, доля маркетинга в доходе аптек не превышала 11%, а в 2022 году снизилась до 4%. Именно тогда многие аптеки были вынуждены поднять цены, чтобы удержаться на плаву.

По словам эксперта, снижение цен касалось лишь 100 позиций из перечня Минздрава - это около 5% рынка. На остальные препараты цены или не изменились, или выросли. Это создает риски сокращения аптечной сети, особенно в прифронтовых регионах.

Лямец отмечает: вместо регулирования государство фактически вмешалось в рыночную конкуренцию на стороне более мощной стороны - производителей. Это привело к перераспределению средств, в результате которого пострадали аптеки, а расходы потребителей на лекарства выросли.

Цены на лекарства в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства ограничена на уровне 10-35%.

Ранее также в Минздраве заявили, что стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизилась с 1 марта. Украинские фармацевтические производители должны были опустить отпускные цены на 30%.

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на 100 самых популярных лекарств снизятся в среднем на 30%. Аптеки смогут устанавливать наценку не более 35% для безрецептурных препаратов, а поставщики - не более 8% к оптовой цене.

Читайте также:

Чем занимается Министерство здравоохранения Украины?

Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.

Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лекарства аптеки новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

12:53Война
Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

11:17Украина
Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых

Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых

11:12Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение

Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

Последние новости

13:00

Украинцам озвучили тарифы на газ и свет: сколько придется платить с 1 мая

12:53

Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

12:41

Впервые с февраля: в Украине подешевел популярный продукт

12:33

"Подземелье для пыток": мужчина обнаружил жуткую находку под своим домом

12:26

Цены в аптеках выросли, хотя должны были упасть: эксперт объяснил, кто выиграл

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
12:11

Пятна исчезнут мгновенно: 3 способа быстро избавиться от следов от дезодоранта

11:49

Доллар продолжает лететь вниз: сколько стоит валюта в обменниках и банках

11:49

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Драконам - долги, Обезьянам - обиды

11:40

"Россия будет расширяться": есть ли риск вторжения РФ в страны БалтииВидео

Реклама
11:17

Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

11:12

Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых

11:07

Рубио и Уиткофф обсудят Украину во Франции – Politico

11:04

Лавров заявил, что РФ хочет захватить новые территории, включая страны НАТО - ISW

10:45

Два продукта станут дешевле: эксперт сказал, что будет с ценами после Пасхи

10:40

Наталья Могилевская показала младшую дочь впервые за долгое время - детали

10:38

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

10:35

Трескаются, гниют и опадают: как нельзя поливать томаты

10:34

Запускали ракеты по Сумам: дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ - СМИВидео

10:03

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

09:53

Гороскоп на завтра 17 апреля: Тельцам - прибыль, Близнецам - много радости

Реклама
09:50

КНДР поставила армии Путина от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов - Reuters

09:49

Цены пошли вверх перед Пасхой: в Украине дорожает популярный продукт

09:36

Актер-путинист "Сватов" превратился в старого деда

09:29

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

09:28

Путинист Иосиф Пригожин пошел против властей РФ - что произошло

09:18

Шестое чувство: 4 знака зодиака, которые имеют блестящую интуицию

09:00

Украинка из Дрогобыча стала "Мисс США-2025": как выглядит красоткаВидео

08:47

Армия РФ сбросила на Херсон 4 КАБа и накрыла артиллерией: что известноВидео

08:36

Евро или доллар: в какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году

08:25

Карта Deep State онлайн за 16 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как администрация Трампа поставлена в неловкое положение от интервью Зеленскогомнение

07:56

ВСУ восстановили позиции под Покровском, но ситуация напряженная – DeepState

07:45

"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал о ссорах с женой

07:10

Где молоток: только люди с "орлиным зрением" смогут угадать за 5 секунд

06:53

Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушенияФото

06:10

Болтовня, хаос и очередной бред Трампамнение

06:05

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

05:50

Оптическая иллюзия: найдите зимние лыжи на летнем пляже за 5 секунд

05:31

Гости будут в восторге: рецепт быстрой и элегантной закуски на Пасху

05:10

У Трампа заговорили об экономическом партнерстве с РФ - что известно

Реклама
04:55

Почему нельзя говорить "моє день народження": учитель объяснила распространенную ошибкуВидео

04:21

Трудно устоять: 3 знака зодиака, которые влюбляют в себя без труда

04:00

Проедут сотни тысяч километров: механик назвал 3 лучших подержанных автомобиля

03:45

ВСУ применяют на фронте новые беспилотники: в чем их уникальность

03:32

ВСУ уничтожат Беларуськалий и Мозырский НПЗ: прогноз ответа на агрессию ЛукашенкоВидео

03:10

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицыВидео

02:35

Тест на IQ: какая кошка первой добежит до миски с едой

02:05

Госдеп США: никаких соглашений с РФ, пока нет прекращения огня в Украине

01:30

"Я твердо намерена": Кейт Бланшетт рассказала про желание уйти из актерства

00:49

РФ почти полностью выбила украинских военных из Курщины - соучредитель DeepState

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять