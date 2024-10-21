Не понимают даже в аптеке: почему врачи пишут неразборчиво

Как признают фармацевты, одна неправильно написанная буква может привести к путанице.

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Почему врачи пишут неразборчиво / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что не так с почерком врачей

"Задача врача — лечить, а не красиво писать"

Как называется врачебный почерк

Почему врачи так неразборчиво пишут? Этот вопрос волнует многих, ведь врачебный почерк стал своего рода мемом в обществе. Случается, что даже фармацевты не могут разобрать написанное, а пациентам порой приходится возвращаться к врачу за разъяснениями.

Давайте разберемся, что с почерком у врачей и почему рецепты пишут непонятно.

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Что с почерком у врачей?

Причина кроется в специфике их работы. Врачи ежедневно заполняют множество документов, включая истории болезней и рецепты. Эти записи зачастую однотипны и требуют быстроты выполнения. Врач-невролог Антон Гергель в комментарии Cxid.net поясняет: "Написание историй болезни — это однотипная монотонная работа, которую делаешь каждый день. Ты видишь эти записи каждый день, и тебе кажется, что все понятно".

Почему рецепты пишут непонятно?

Задача врача — лечить, а не красиво писать, говорит врач-невропатолог Антон Гергель. Времени на каллиграфическое заполнение рецептов просто не хватает, особенно при большом потоке пациентов. В результате, рецепты часто пишутся бегло и с ошибками, что затрудняет их расшифровку.

Как называется врачебный почерк? Ходит шутка, что у студентов-медиков есть даже специальная дисциплина — "врачебная каллиграфия", где их учат искажать красивый школьный почерк до неузнаваемости — чтобы, в случае чего, "прокурор историю болезни не смог прочитать".

Как признают сами фармацевты, одна неправильно написанная буква может привести к путанице, особенно учитывая огромное количество препаратов с похожими названиями на фармацевтическом рынке.

Как называется врачебный почерк?

Хотя официального термина для описания неразборчивого почерка врачей не существует, часто используется ироничный термин "врачебный почерк". Он стал символом быстро выполненных, но сложных для чтения записей.

Таким образом, неразборчивый почерк врачей — это не результат халатности, а следствие высокой нагрузки и необходимости экономить время на более важные задачи, такие как диагностика и лечение пациентов.

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