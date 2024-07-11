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Осколок влетел в спину: что известно о враче в окровавленной форме из Охматдета

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2024, 18:37обновлено 11 июля, 19:24
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Фото хирурга из Охматдета Олега Голубенко разлетелось по всему миру. Он пришел разбирать завалы в окровавленной форме сразу после того, как завершил операцию.
удар по Охматдету, врач Олег Голубенко
Врач в окровавленной форме разбирал завалы в Охматдете после операции / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Охматдет, ГСЧС

Российские оккупанты жестоко ударили своей ракетой по крупнейшей в Европе детской больнице "Охматдет" в Киеве. Сразу после этого на место попадания прибыли сотни людей, разбирали завалы, пытались спасти пострадавших, приносили еду и воду. Тогда в Сети разлетелось фото врача в окровавленной одежде, который пришел разбирать завалы сразу после того, как сделал операцию ребенку. Это был челюстно-лицевой хирург Олег Голубенко. Об этом рассказывает ТСН.

День 8 июля начинался для врача как обычно. Сначала "пятиминутка", после этого подготовка к операции и сама операция. Ребенок уже лежал на операционном столе под наркозом, врачи начали хирургическое вмешательство.

"Где-то через 45 минут после ее начала объявили воздушную тревогу. У нас есть четкие правила: если тревога застает нас во время операции, мы ее завершаем, но новую уже не начинаем. На тот момент мы были примерно на середине", - вспоминает Олег Голубенко.

видео дня

Именно в тот момент он и коллеги услышали первые взрывы. Они были убеждены, что российские ракеты не полетят на детскую больницу, но пытались как можно скорее закончить операцию.

"Мы услышали взрывы во время операции, анестезиолог говорит: "Где-то сбивают ракеты". Ну мы говорим, ускоримся немножко, закончим уже. Но там нам еще оставалось где-то час работать. И потом - какой-то свист и оказался на полу. Стекло летит, окна лежат. Я говорю: "Все живы? Все нормально? Это "прилет"?" Анестезиолог говорит: "Я здесь, я здесь". Аппарат во время "прилета" просто сломался, он разбился", - говорит врач.

Врачи поднялись, проверили друг друга, все ли со всеми ли в порядке. В тот момент началась настоящая борьба за жизнь ребенка на операционном столе, ведь аппарат, который подавал кислород, просто сломался из-за ракетного удара. Анестезиолог Ярослав Иванов перевел ребенка на ручное дыхание. Врачи быстро осмотрели малыша и спустили его на второй этаж в реанимацию. Тогда они еще не знали, что российская ракета попала прямо в "Охматдет" - в отделение токсикологии.

Олег Голубенко думал в тот момент обо всех, но не о себе. Он сразу позвонил беременной жене и сказал, что с ним все хорошо. Он не хотел, чтобы его любимая волновалась. Тогда хирург побежал разбирать завалы. Окровавленная одежда была из-за осколка, который застрял в спине. Врач признается, что в тот момент даже не чувствовал боли. Олег Голубенко даже не думал о том, что ему нужно время на восстановление.

Фото Олега Голубенко в окровавленной форме, которое разлетелось по всему миру, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

"Знаете, особенно восстанавливаться нет времени. Да, я уже сегодня был на работе, как и все мои коллеги. Конечно, мы обсудили то, что произошло, но потом просто пошли работать дальше. Я проверил свой кабинет, поискал уцелевшие инструменты, разобрал книги, которые были завалены обломками", - рассказывает он.

Олег Голубенко признается, что не считает себя героем, он выполняет свою работу - оперирует и спасает детей. В то же время он признается, что был приятно удивлен тем, насколько быстро отреагировали украинцы на трагедию и сколько людей пришло на помощь.

"Меня поразила скорость, с которой люди отреагировали и пришли на помощь. Особенно много было молодежи. В корпусе, где я работаю, уже почти все убрано. Наша администрация делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу больницы в полном объеме. Честно говоря, я даже не смотрел на часы в тот день, поэтому не могу сказать, сколько точно времени продолжались работы. Но людей было много, и они делали все возможное - кто-то убирал, кто-то приносил воду, кто-то координировал работы. Выносили кирпичи, оконные рамы, подоконники, все тщательно очистили, закрыли окна пленкой и фанерой. Люди просто молодцы", - говорит хирург.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

Врач называет этот ракетный удар огромной трагедией и хочет увидеть от мировых партнеров конкретные действия, которые смогут остановить жестокого врага - Россию.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

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