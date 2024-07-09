Они атаковали 'Охматдет': известны имена пилотов, которые ударили по детям

Аналитики идентифицировали пилотов страны-агрессора России, которые утром 8 июля совершили ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве. Известными стали 95 российских военных преступников. Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко.
Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".
"Именно они причастны к атаке на детскую больницу "Охматдет" и украинские города 8 июля 2024 года. Данные, фото, контакты 95 российских пилотов, командующих, инженеров и их семей, которые отдают приказы и запускают ракеты по больницам, жилым домам и детям. И да, ракетный удар был целенаправленным", - сказал Цаплиенко.видео дня
Что такое Охматдет
Охматдет - это диагностически-многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине.
В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николаю Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.
Удар по Охматдету - последние новости
Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Отмечается, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
После ракетного удара по "Охматдету" министерства Украины начали прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления заведения и помощи пострадавшим.
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