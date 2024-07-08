Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по 'Охматдету'

В СБУ отмечают, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства.

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В СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, СБУ

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

"СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное дело. По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

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Обломки ракеты Х-101 / фото: СБУ

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Также сообщается, что по состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

"Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии. В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование. Комплексные мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - добавляют в СБУ.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически-многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николаю Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Удар РФ по "Охматдету" - что известно

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что под завалами находятся люди. Там работают спецслужбы.

Как сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, удар по Охматдету пришелся на корпус, где дети получали диализ.

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