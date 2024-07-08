УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету"

Мария Николишин
8 июля 2024, 15:09
98
В СБУ отмечают, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства.
Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по 'Охматдету'
В СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, СБУ

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

"СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное дело. По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

видео дня
Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по 'Охматдету'
Обломки ракеты Х-101 / фото: СБУ

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Также сообщается, что по состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

"Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии. В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование. Комплексные мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - добавляют в СБУ.

Что такое Охматдет

Охматдет - это диагностически-многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине.

В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николаю Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

Удар РФ по "Охматдету" - что известно

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что под завалами находятся люди. Там работают спецслужбы.

Как сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, удар по Охматдету пришелся на корпус, где дети получали диализ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева СБУ Охматдет новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

15:25 Мир
Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

15:24 Украина
Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету"

Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету"

15:09 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 8370

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право 6469

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило 4795

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ 2867

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

Последние новости

15:38

Спланированные цели РФ: Жорин высказался об ударах по жилым домам и Охматдету

15:25

Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

15:24

Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

15:11

Чем можно запитать компьютер, если нет света: простые совету спасут работу и деньги

15:11

Умеров раскритиковал Запад за недостаток ПВО после утренней атаки россиян

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:09

Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету"Фото

14:56

"Охматдет" был мишенью: в Сети появились кадры удара - анализ Defense Express

14:51

Появилось циничное оправдание России ударов по Охматдету и другим объектам Киева

14:47

Нужны всего 2 ингредиента: женщина поделилась лайфхаком для чистки украшенийВидео

Реклама
14:30

Ложка будет стоять: рецепт нереального абрикосового варенья - такое не купишьВидео

14:19

Ротару с Украиной: легендарная певица отреагировала на ракетный обстрел 8 июляФото

14:04

Поврежденные электросети: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

14:03

Повторный удар по Киеву: РФ атаковала роддом ракетами, есть жертвы и раненые

13:44

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам УкраиныФото

13:36

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФФото

13:25

Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедиюВидео

13:12

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - КличкоВидео

12:53

Появились новые возможности для ударов вглубь России - Мусиенко

12:48

Зеленский прибыл в Варшаву: польские СМИ раскрыли детали визита

12:35

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Реклама
12:24

Все направления наступления РФ сходятся в 1 точке: какой город под наибольшей угрозой

12:23

Несмотря на большие потери российских танков РФ не использует Т-72 - Forbes

12:22

Большинство ракет сбито: Шмыгаль о деталях массированного удара РФ по УкраинеФото

12:22

Под завалами много людей: Зеленский об атаке РФ по детской больнице ОхматдетВидео

12:13

Десятки раненых, есть жертвы: РФ ударила ракетами по Украине - ситуация в регионахФото

12:07

Удар по детской больнице "Охматдет": под завалами могут быть люди - КлименкоФото

12:03

Ветеринар назвал главный признак того, что ваша собака вас обожает

12:00

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров

11:54

Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел и попадание в Охматдет

11:28

РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известноФотоВидео

11:27

Останутся ли в Украине всемирно известные квадратные арбузы - решится сегодня

11:23

В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

11:02

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Тиграм - лечение, Быкам - афера с деньгами

10:49

Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия

10:34

Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

10:25

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

10:21

В Киеве и области – мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавшихФото

10:10

В Украине вырастут тарифы на воду: каких городов коснется и сколько придется платить

10:02

Как победа Путина может повлиять на мир: Столтенберг удивил заявлением

10:01

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля: в регионах прозвучали первые взрывы

Реклама
09:49

Появились фотографии беременной Марго Робби - СМИ

09:23

ВСУ нашли способ ослабить давление РФ на украинскую ПВО: в ISW раскрыли детали

09:12

Украина может сорвать наступление армии РФ по фронту: в США назвали главное условие

09:05

"Сядет на стакан": российский композитор рассказал, что путинистка Валерия начала выпивать

08:57

Гороскоп на завтра 9 июля: Козерогов покинет удача, Девам - стресс

08:17

Угроза повторного ракетного удара по Украине: РФ подняла в воздух несколько Ту-95

08:00

"Все эти 40 дней": дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь и показала портрет матери

07:52

Беспорядки, поджоги и столкновения с полицией: что происходит во Франции после выборов

06:51

"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Пекин

06:33

Сладкая цель Орбана, идущего по пути Путинамнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять