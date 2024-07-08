Удар по детской больнице 'Охматдет': под завалами могут быть люди - Клименко

Конструкции здания сильно повреждены, поэтому нужно быстро и безопасно разобрать завалы, говорит Клименко.

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Удар по детской больнице "Охматдет" / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ГСЧС

Сегодня, 8 июля, страна-агрессор Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Скорее всего под завалами есть люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в комментарии "Киев сейчас".

"Мы видим уже сейчас одного погибшего, как минимум. Скорее всего под завалами есть люди. Сейчас и волонтеры, и работники полиции, и работники ГСЧС разбирают завалы", - сказал он.

Клименко отметил, что конструкции здания сильно повреждены.

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"Поэтому мы должны с одной стороны очень быстро разобрать завалы, а с другой стороны - мы должны сделать это безопасно для тех людей, которые занимаются ликвидацией", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что одного человека уже удалось извлечь из-под завалов.

"У нас есть три часа такого "золотого времени", как говорят спасатели, которого нам будет достаточно, если там кто-то есть живой, чтобы спасти. Только что мы достали еще одного человека из-под завалов, он жив", - рассказал министр в эфире телемарафона.

Также он отметил, пока трудно сказать, сколько людей находились в этом корпусе, какое количество может быть под завалами.

"Сейчас также будут работать собаки, которые будут искать живых людей. К сожалению, если там будут тела, мы также это сможем установить. Но это будет где-то примерно через час, когда основные завалы будут разобраны", - отметил Клименко.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Как выглядит больница "Охматдет" после российской атаки на Киев:

Ракетный удар по Украине - последние новости

Сегодня, 8 июля, РФ запустила ракеты по территории Украины, воздушная тревога раздавалась во всех регионах из-за угрозы баллистики и пуска ракет стратегической авиацией.

В Киеве прозвучали взрывы. В КОВА уточнили, что в результатеракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание.

Позже, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

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