УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар по детской больнице "Охматдет": под завалами могут быть люди - Клименко

Мария Николишин
8 июля 2024, 12:07
355
Конструкции здания сильно повреждены, поэтому нужно быстро и безопасно разобрать завалы, говорит Клименко.
Удар по детской больнице 'Охматдет': под завалами могут быть люди - Клименко
Удар по детской больнице "Охматдет" / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ГСЧС

Сегодня, 8 июля, страна-агрессор Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Скорее всего под завалами есть люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в комментарии "Киев сейчас".

"Мы видим уже сейчас одного погибшего, как минимум. Скорее всего под завалами есть люди. Сейчас и волонтеры, и работники полиции, и работники ГСЧС разбирают завалы", - сказал он.

Клименко отметил, что конструкции здания сильно повреждены.

видео дня

"Поэтому мы должны с одной стороны очень быстро разобрать завалы, а с другой стороны - мы должны сделать это безопасно для тех людей, которые занимаются ликвидацией", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что одного человека уже удалось извлечь из-под завалов.

"У нас есть три часа такого "золотого времени", как говорят спасатели, которого нам будет достаточно, если там кто-то есть живой, чтобы спасти. Только что мы достали еще одного человека из-под завалов, он жив", - рассказал министр в эфире телемарафона.

Также он отметил, пока трудно сказать, сколько людей находились в этом корпусе, какое количество может быть под завалами.

"Сейчас также будут работать собаки, которые будут искать живых людей. К сожалению, если там будут тела, мы также это сможем установить. Но это будет где-то примерно через час, когда основные завалы будут разобраны", - отметил Клименко.

Удар по детской больнице 'Охматдет': под завалами могут быть люди - Клименко

Что такое Охматдет

Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.

В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Как выглядит больница "Охматдет" после российской атаки на Киев:

Удар по детской больнице 'Охматдет': под завалами могут быть люди - Клименко

Ракетный удар по Украине - последние новости

Сегодня, 8 июля, РФ запустила ракеты по территории Украины, воздушная тревога раздавалась во всех регионах из-за угрозы баллистики и пуска ракет стратегической авиацией.

В Киеве прозвучали взрывы. В КОВА уточнили, что в результатеракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание.

Позже, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Охматдет новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

13:44 Украина
Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФ

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФ

13:36 Украина
Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - Кличко

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - Кличко

13:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 7984

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право 5312

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило 4103

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ 2751

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

Последние новости

13:44

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

13:36

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФФото

13:25

Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедию

13:12

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - КличкоВидео

12:53

Появились новые возможности для ударов вглубь России - Мусиенко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:48

Зеленский прибыл в Варшаву: польские СМИ раскрыли детали визита

12:35

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

12:24

Все направления наступления РФ сходятся в 1 точке: какой город под наибольшей угрозой

12:23

Несмотря на большие потери российских танков РФ не использует Т-72 - Forbes

Реклама
12:22

Большинство ракет сбито: Шмыгаль о деталях массированного удара РФ по УкраинеФото

12:22

Под завалами много людей: Зеленский об атаке РФ по детской больнице ОхматдетВидео

12:13

Десятки раненых, есть жертвы: РФ ударила ракетами по Украине - ситуация в регионахФото

12:07

Удар по детской больнице "Охматдет": под завалами могут быть люди - КлименкоФото

12:03

Ветеринар назвал главный признак того, что ваша собака вас обожает

12:00

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров

11:54

Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел и попадание в Охматдет

11:28

РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известноФотоВидео

11:27

Останутся ли в Украине всемирно известные квадратные арбузы - решится сегодня

11:23

В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

11:02

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Тиграм - лечение, Быкам - афера с деньгами

Реклама
10:49

Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия

10:34

Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

10:25

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

10:21

В Киеве и области – мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавшихФото

10:10

В Украине вырастут тарифы на воду: каких городов коснется и сколько придется платить

10:02

Как победа Путина может повлиять на мир: Столтенберг удивил заявлением

10:01

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля: в регионах прозвучали первые взрывы

09:49

Появились фотографии беременной Марго Робби - СМИ

09:23

ВСУ нашли способ ослабить давление РФ на украинскую ПВО: в ISW раскрыли детали

09:12

Украина может сорвать наступление армии РФ по фронту: в США назвали главное условие

09:05

"Сядет на стакан": российский композитор рассказал, что путинистка Валерия начала выпивать

08:57

Гороскоп на завтра 9 июля: Козерогов покинет удача, Девам - стресс

08:17

Угроза повторного ракетного удара по Украине: РФ подняла в воздух несколько Ту-95

08:00

"Все эти 40 дней": дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь и показала портрет матери

07:52

Беспорядки, поджоги и столкновения с полицией: что происходит во Франции после выборов

06:51

"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Пекин

06:33

Сладкая цель Орбана, идущего по пути Путинамнение

04:30

Угадают лишь единицы: надо найти бобра среди множества капибар за 5 секунд

03:32

Уничтожение ПВО может довести РФ до критической точки и защитить F-16 над Украиной

03:03

"Вопрос КАБов будет снят": назван эффективный метод противодействия авиации РФ

Реклама
02:52

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

02:32

Почему свет выключают даже ночью: появилось объяснение

01:30

63-летний Эдди Мерфи распланировал собственные похороны - подробностиВидео

07 июля, воскресенье
23:18

Парламентские выборы во Франции: экзитполы дали неожиданные результаты

23:00

В Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие - что известноФотоВидео

22:48

Мобилизация в Украине: в Минобороны озвучили, сколько человек обновили данные

21:44

Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов поскорее - СМИ

21:37

Украина получит огромный пакет военной помощи от Британии: что в него войдет

21:08

Рекорд Ярославы Магучих: комментатор на радостях сломал гарнитуру

21:04

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правилоВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять