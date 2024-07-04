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Удар РФ по аэродрому в Миргороде: эксперт указал на важную деталь

Юрий Берендий
4 июля 2024, 03:10
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Военный аналитик отметил, что у Украины нет достаточного количества систем ПВО, чтобы защитить все объекты критической и военной инфраструктуры.
Удар РФ по аэродрому в Миргороде: эксперт указал на важную деталь
Удар по аэродрому в Миргороде - эксперт указал на важную деталь / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российские оккупанты ударили ракетами по аэродрому в Миргороде, что на Полтавщине. В результате ракетного удара известно о потерях среди летной техники Воздушных сил ВСУ. Военный эксперт Александр Мусиенко комментируя последствия российской атаки по аэродрому в эфире телемарафона указал на важный момент.

По его словам, у Украины нет достаточного количества систем ПВО для защиты от подобных ударов РФ.

"100% нет и не будет (защиты от ударов - ред.). Во-первых, нам не хватает систем ПВО. Это не является секретом. Поэтому и президент и военное руководство на каждой международной площадке артикулируют, что нам нужно больше. Второе, я бы обратил внимание, что при всех, которые я видел панических настроениях. А никто не задался вопросом как за 2,5 года полномасштабной войны Украина еще имеет самолеты, которые выполняют задачи. Она потому их и имеет, что Воздушные силы принимают меры для того, чтобы эти самолеты беречь. Есть разные способы для этого", - отметил он.

видео дня

Мусиенко также отметил, что на аэродроме в Миргороде не все самолеты были исправны. Некоторые из них уже давно используются как источник запчастей. По словам военного эксперта, эти самолеты служили лишь для приманки врага и не имели другого назначения.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Удар по аэродрому в Миргороде - что известно о последствиях атаки РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник ВСУ и бывший пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку российских оккупантов на военный аэродром в Миргороде, Полтавская область.

В результате ракетного удара РФ по аэродрому в Миргороде, который находится в 160 км от линии фронта, были уничтожены два сверхзвуковых истребителя ВСУ Су-27, а еще четыре повреждены. Как отмечает Forbes, в последнее время российские беспилотники "Ланцет" нанесли по меньшей мере четыре удара по украинским самолетам на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом, всего в 72 км от линии фронта.

2 июля враг опубликовал видео удара по аэродрому возле Миргорода, снятое дроном, где видно использование кассетной баллистической ракеты от ОТРК "Искандер". Аналитики Defense Express исследовали, почему украинские Су-27 находятся на открытом пространстве, а не в укрытиях.

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