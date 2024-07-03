'Не поддержим перемирие, которое имеет за цель капитуляцию Украины': Шольц сделал заявление

Олаф Шольц раскритиковал "мирное предложение" российского диктатора Владимира Путина.

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Германия не поддержит перемирие, которое имеет за цель капитуляцию Украины/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, ОПУ

Германия никогда не поддержит перемирие, которое будет иметь за цель капитуляцию Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ntv.

Во время вопросов к правительству в Бундестаге говорили, в частности, и об Украине. В ответ на вопрос депутата от Левой партии Гезине Лотш, когда может быть достигнуто прекращение огня в Украине, Шольц раскритиковал "мирное предложение" российского диктатора Владимира Путина.

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"По моему мнению, прекращение огня, которое имеет за цель капитуляцию Украины, мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Путин говорил, что страна-агрессор Россия будет готова к прекращению огня, "если Украина также согласится на дальнейшие аннексии". Шольц назвал такое предложение главы Кремля странным и отметил, что такая риторика российского диктатора показывает, насколько цинично мыслят в РФ, и что Путин "не намерен прекращать свою захватническую войну".

Шольц отметил, что российский диктатор Путин говорит о мирных переговорах только для того, чтобы продолжать войну.

Кроме этого, Шольц ответил утвердительно в ответ на вопрос Лотша о том, дает ли канцлер "гарантию", что Германия не станет стороной войны.

"Да, я даю такую гарантию. Это то, что я отстаиваю как канцлер", - сказал Шольц.

Поддержка Украины со стороны Германии - последние новости

Ранее сообщалось, что Германия выделила пакет помощи Украине. Берлин отправит Киеву боеприпасы, стрелковое оружие, 4 млн патронов, а также средства для разминирования и обезвреживания снарядов, заявили в правительстве ФРГ.

Также ранее сообщалось, что в правительстве Германии сделали важное заявление. Немецкое правительство отвергло предложение лидера баварской оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге Александера Добриндта, который призвал депортировать украинских беженцев, если у них нет работы.

Напомним, Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите ЕС - необходимо увеличить финансирование украинцев, которые получили убежище в его стране (а также в Польше и Чехии).

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