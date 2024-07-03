'Не поддержим перемирие, которое имеет за цель капитуляцию Украины': Шольц сделал заявление

Германия никогда не поддержит перемирие, которое будет иметь за цель капитуляцию Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ntv.
Во время вопросов к правительству в Бундестаге говорили, в частности, и об Украине. В ответ на вопрос депутата от Левой партии Гезине Лотш, когда может быть достигнуто прекращение огня в Украине, Шольц раскритиковал "мирное предложение" российского диктатора Владимира Путина.
"По моему мнению, прекращение огня, которое имеет за цель капитуляцию Украины, мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", - подчеркнул канцлер ФРГ.
Путин говорил, что страна-агрессор Россия будет готова к прекращению огня, "если Украина также согласится на дальнейшие аннексии". Шольц назвал такое предложение главы Кремля странным и отметил, что такая риторика российского диктатора показывает, насколько цинично мыслят в РФ, и что Путин "не намерен прекращать свою захватническую войну".
Шольц отметил, что российский диктатор Путин говорит о мирных переговорах только для того, чтобы продолжать войну.
Кроме этого, Шольц ответил утвердительно в ответ на вопрос Лотша о том, дает ли канцлер "гарантию", что Германия не станет стороной войны.
"Да, я даю такую гарантию. Это то, что я отстаиваю как канцлер", - сказал Шольц.
Поддержка Украины со стороны Германии - последние новости
Ранее сообщалось, что Германия выделила пакет помощи Украине. Берлин отправит Киеву боеприпасы, стрелковое оружие, 4 млн патронов, а также средства для разминирования и обезвреживания снарядов, заявили в правительстве ФРГ.
Также ранее сообщалось, что в правительстве Германии сделали важное заявление. Немецкое правительство отвергло предложение лидера баварской оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге Александера Добриндта, который призвал депортировать украинских беженцев, если у них нет работы.
Напомним, Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите ЕС - необходимо увеличить финансирование украинцев, которые получили убежище в его стране (а также в Польше и Чехии).
Читайте также:
- Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek
- Под завалами дети: серия взрывов в Харькове, разрушены дома
- Графики отключений света в Украине смягчат: названы сроки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред