Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

Армия РФ атакует позиции украинских военных, используя подземные тоннели.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-nashli-sposob-bystro-pronikat-za-liniyu-fronta-i-atakovat-pozicii-vsu-newsweek-10577636.html Ссылка скопирована

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Радио Свобода

Российские захватчики роют подземные тоннели, чтобы быстро проникать за линию фронта в Украине и атаковать позиции Вооруженных сил Украины в тылу.

Об этом сообщает Newsweek. В издании отметили, что российское Минобороны сообщало о якобы захвате "крупного опорного пункта украинских вооруженных сил" на восточной окраине села Северное в Донецкой области, используя подземный тоннель длиной более 3 километров вдоль канала Северский Донец.

видео дня

Также оккупанты якобы через тоннель наладили поставки боеприпасов, оружия и продовольствия своим штурмовым отрядам.

Однако от Генштаба ВСУ пока нет подтверждения этой истории.

В то же время в Newsweek отмечают, что такая тактика у оккупантов не новая - украинские силы еще осенью прошлого года во время боев за Авдеевку сообщали о том, что российские захватчики используют прорытые тоннели.

"Они роют их в непосредственной близости от наших позиций. Во-первых, это способствует маскировке. Во-вторых, они могут неожиданно появиться рядом с нашими позициями", - заявляли тогда в ВСУ.

Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что армия РФ вошла в Сумскую область. Любое российское наступление в Сумской области направлено на то, чтобы отвлечь Силы обороны от других критических участков на фронте, говорят в ISW.

Также ранее сообщалось, что армия РФ может в любой момент начать наступление на Сумщине или Харьковщине. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В последнее время на Харьковском направлении часто проявляют себя вражеские ДРГ.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский ранее объяснил, чем может обернуться для РФ наступление на Торецк. Оккупанты не снижают импульс наступления на определенных направлениях фронта. В первую очередь речь идет о Торецком направлении, которое включает три участка.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред