Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

Оккупанты не снижают импульс наступления на определенных направлениях фронта. В первую очередь речь идет о Торецком направлении, которое включает три участка.

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Оккупанты наращивают наступление на Торецком направлении, что может обернуться для них потерей сил / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с DeepState

Оккупационные войска РФ ведут активные наступательные действия в районе Торецка, Покровска и Часового Яра. Именно там сосредоточены основные усилия. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мало того, противник, даже не дожидаясь прорыва к дороге, которая соединяет Покровск с Константиновкой, сейчас отчаянно рвется вперед к городу Торецк, пытаясь фронтальными атаками сковать наши войска и прорваться непосредственно к этому оборонительному укрепрайону украинских Сил обороны, что приводит к таким серьезным потерям у врага", - пояснил эксперт.

По словам Грабского, на разных участках фронта сохраняется большое количество боевых столкновений и соответственно - динамика российского наступления. Это свидетельствует о стремлении противника любой ценой достичь хоть где-то результата. Но главное для РФ все же Торецкое направление.

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"На других направлениях противник пытается вести боевые действия, которые имеют целью отвлечь наши войска, достичь каких-то тактических результатов, но в целом без серьезного оперативного успеха на сегодняшний момент", - добавил он.

Относительно срока импульса российской оккупационной армии судить тяжело. Ведь в данном случае идет речь о политическом заказе - продвигаться вперед как можно дальше, несмотря на потери. И это может сыграть злую шутку с противником.

"Я не скажу, что это случится прямо сегодня, но в любой момент такое может произойти, когда наступать будет банально некому. Уже сегодня мы видим сосредоточение противника на штурмовых действиях, которые осуществляются исключительно пехотными подразделениями с ограниченным использованием техники. И тому две причины. Первая - плотная система огневого воздействия, которую создала украинская сторона. Вторая - банальная нехватка обученного персонала, который может управлять этой военной техникой. И, собственно, из этого следует исходить, что импульс наступления может постепенно угасать. Хотя на ближайший месяц, как минимум, мы не можем утверждать, что такое произойдет", - подытожил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, недавно представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас нельзя исключать нового наступления РФ на Сумщине или Харьковщине. В любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, враг попытается расширить плацдармы с активными зонами боевых действий.

Накануне стало известно, что армия РФ пытается атаковать острова на Днепре. Однако заканчивается все для врага лишь большими потерями.

Попытки вражеского штурма ВСУ зафиксировали ранее и на Угледарском направлении. Однако бойцы 72 бригады "Черных запорожцев" обнаружили и взорвали целую колонну оккупантов.

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