ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на 'дороге смерти' под Угледаром

РФ продолжает терять своих солдат в "мясных" штурмах.

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Бойцы 72 ОМБр нанесли мощные удары по колонне / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Усилиями ВСУ российским захватчикам не везет на Угледарском направлении. Бойцы 72 бригады "Черных запорожцев" выявили и взорвали целую колонну оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций защитников.

Видео и фото разлетелись по Сети 1 июля. Бой состоялся на так называемой дороге смерти (для противника, - Главред) под Угледаром.

На отдельных кадрах заметно, что российское командование отправило своих солдат в бой не только на тяжелой технике, но и на мотоциклах.

видео дня

По мнению журналиста Юрия Бутусова, такое поведение российского военного руководства еще раз доказывает, что Россия видит в своих войсках только "мясо" и отправляет в бой под "комбайн смерти" ВСУ умышленно.

ВСУ взорвали колонну оккупантов - смотрите видео:

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты в Донецкой области пытаются расширить географию своего наступления в направлении Краматорска и Славянска. Вражеские силы пытаются захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку.

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян.

В ВСУ подтвердили, что россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.

Между тем украинский журналист и военнослужащий Евгений Назаренко отметил, что Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре Волчанска и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кто такой Юрий Бутусов Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах - внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

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