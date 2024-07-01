УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

Юрий Берендий
1 июля 2024, 16:18обновлено 1 июля, 17:16
166
В ВСУ отметили, что россияне активизировали попытки наступления на Востоке, однако, Силы обороны не дают врагу продвигаться, нанося ему значительные потери.
В Украине ожидается 'смертельное лето' на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ
В ВСУ назвали самые "горячие" направления боев / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян. Эту информацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.

Кроме того, он отметил, что за июнь по всей линии фронта было зафиксировано более тысячи боевых столкновений. Для сравнения, Волошин отметил, что в мае было зафиксировано 952 боевых столкновения, а в апреле - 732.

видео дня

"То есть это говорит о том, что враг, конечно же, активизировал свои усилия на разных направлениях", - подтвердил Волошин.

По его словам, кроме упомянутых трех направлений, российские оккупанты активизировались и на Торецком направлении. За прошедшую неделю враг совершил там 114 атак, однако все они оказались безуспешными.

"Свои прогнозы я такого плана давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые, несмотря на проведение активных боевых действий", - заявил военнослужащий.

Он отметил, что в восточной операционной зоне было ликвидировано более 31 тысячи оккупантов.

Что известно о прогнозе The Wall Street Journal относительно войны в Украине

The Wall Street Journal сообщает, что Украину и Россию ждет "смертельное лето", в течение которого обе стороны будут нести значительные потери и, вероятно, не достигнут решающего перелома.

Для Украины главной задачей будет удержать позиции с помощью нового западного оружия. Между тем Россия будет продолжать использовать свою привычную тактику "мясных" штурмов для достижения незначительных успехов.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты в Донецкой области пытаются расширить свое наступление в направлении Краматорска и Славянска, стремясь захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что в течение июня подразделения Сил обороны уничтожили и ранили на Часовоярском направлении 5095 российских военных, а еще 24 оккупанта были взяты в плен.

Вооруженные силы Украины вероятно окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области, контролируя все подступы к зданию, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения

Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения

17:56 Украина
Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре

Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре

17:22 Синоптик
"Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз

"Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз

16:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин взялся за план Б : экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война 3098

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу 2645

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине 2478

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте 2182

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте

Последние новости

17:56

Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения

17:48

ВСУ пошли в атаку на востоке: есть успехи на двух направлениях – эксперт

17:39

Дмитрию Гордону в РФ "впаяли" заочно 14 лет за угрозы ядерным ударом

17:22

Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре

17:17

Катастрофа для РФ: дипломат оценил последствия вступления Украины в НАТО

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
17:07

Вкуснее не бывает: как из кабачков сделать ананасы - интересный рецептВидео

16:49

Как хранить свежий чеснок - не прорастет, не засохнет и не станет горьким

16:39

"Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз

16:27

Россия днем выпустила по Украине ракеты: где прогремели взрывыФото

Реклама
16:20

Церковный праздник 2 июля: что категорически запрещено делать в этот день

16:20

Будут огромными и сочными: как сделать домашнее удобрение для томатов

16:19

Кремлю померещились ВСУ у границ Беларуси: раскрыты планы Путина и Лукашенко

16:18

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

15:49

Исчезновение Путина: эксперт о неожиданном сценарии вступления Украины в НАТО

15:48

В боях за свободу Украины погиб доброволец и парамедик из Великобритании

15:38

5 минут и готово: как замариновать огурцы в пакете - удивительный лайфхакВидео

15:18

Три страны НАТО начали операцию в Черном море: что изменится для Украины

15:08

Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

15:03

Гороскоп на июль 2024 для Весов: какие сюрпризы приготовил второй месяц летаВидео

14:53

"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

Реклама
14:45

Забудете о магазинном: как сделать вишневый сок в домашних условияхВидео

14:21

Как убрать налет с утюга: хозяйка поделилась самым простым способом

14:00

"Это страшно": Шовкопляс высказалась про будущее Винника и Ямы в Украине

13:53

"Минималку" не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

13:50

Ошибки Путина приведут РФ к коллапсу: названо два условия завершения войны

13:45

Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

13:17

Повестки по почте: когда они будут считаться врученными - в Минобороны объяснили

12:52

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

12:43

Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

12:41

На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

12:36

Что будет с курсом доллара в Украине: Кабмин дал неутешительный прогноз

12:35

Предохранитель для США: в НАТО могут предупредить остановку военной помощи Украине

12:22

"Приехал цветочки полить домой": Фагот из ТНМК едва не попал под ракетный удар в Киеве

12:11

"Светлая память": на войне погиб брат лидера группы "Без обмежень"

11:51

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта - The Economist

11:46

Два союзника и страна, где у руля "друг Путина": кто против Украины в НАТО – эксперт

11:44

РФ ударила двумя ракетами: в ВСУ назвали, чем оккупанты атаковали КиевФото

11:36

Тарифы на ЖКХ в Украине будут расти: в Сети опубликовали детали меморандума с МВФ

11:34

Обесточивание в трех областях: где ухудшилась ситуация с подачей света

11:25

Путинистка Лера Кудрявцева "размазала" своего мужа в эфире российского шоу

Реклама
11:18

Мирошниченко эксклюзивно рассказал, как прошли первые выходные семьи в новом составеВидео

10:55

Поджоги, крики и протесты: чем закончился первый тур выборов во Франции

10:48

"Не так, как хотелось": дипломат оценил странную формулировку НАТО по Украине

10:46

Что пенсионерам стоит знать, чтобы они не лишились части выплат: правила ПФУ

10:37

Китайский гороскоп на завтра 2 июля: Быкам - скандалы дома, Крысам - обиды

10:29

Вся Украина – в зоне риска: какой будет погода в июле 2024 и в чем опасность

10:23

Не заржавеют и не взорвутся: как правильно выбрать крышки для консервации

10:20

Провальные дебаты Байдена: СМИ узнали, о чем его попросила семья

09:49

Выйти на поле боя с НАТО: Россия хочет нового противостояния - CNN

09:29

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять