В Украине ожидается 'смертельное лето' на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян. Эту информацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
По его словам россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.
Кроме того, он отметил, что за июнь по всей линии фронта было зафиксировано более тысячи боевых столкновений. Для сравнения, Волошин отметил, что в мае было зафиксировано 952 боевых столкновения, а в апреле - 732.
"То есть это говорит о том, что враг, конечно же, активизировал свои усилия на разных направлениях", - подтвердил Волошин.
По его словам, кроме упомянутых трех направлений, российские оккупанты активизировались и на Торецком направлении. За прошедшую неделю враг совершил там 114 атак, однако все они оказались безуспешными.
"Свои прогнозы я такого плана давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые, несмотря на проведение активных боевых действий", - заявил военнослужащий.
Он отметил, что в восточной операционной зоне было ликвидировано более 31 тысячи оккупантов.
Что известно о прогнозе The Wall Street Journal относительно войны в Украине
The Wall Street Journal сообщает, что Украину и Россию ждет "смертельное лето", в течение которого обе стороны будут нести значительные потери и, вероятно, не достигнут решающего перелома.
Для Украины главной задачей будет удержать позиции с помощью нового западного оружия. Между тем Россия будет продолжать использовать свою привычную тактику "мясных" штурмов для достижения незначительных успехов.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты в Донецкой области пытаются расширить свое наступление в направлении Краматорска и Славянска, стремясь захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Он отметил, что в течение июня подразделения Сил обороны уничтожили и ранили на Часовоярском направлении 5095 российских военных, а еще 24 оккупанта были взяты в плен.
Вооруженные силы Украины вероятно окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области, контролируя все подступы к зданию, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.
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