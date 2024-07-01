В Украине ожидается 'смертельное лето' на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

В ВСУ отметили, что россияне активизировали попытки наступления на Востоке, однако, Силы обороны не дают врагу продвигаться, нанося ему значительные потери.

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В ВСУ назвали самые "горячие" направления боев / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян. Эту информацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.

Кроме того, он отметил, что за июнь по всей линии фронта было зафиксировано более тысячи боевых столкновений. Для сравнения, Волошин отметил, что в мае было зафиксировано 952 боевых столкновения, а в апреле - 732.

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"То есть это говорит о том, что враг, конечно же, активизировал свои усилия на разных направлениях", - подтвердил Волошин.

По его словам, кроме упомянутых трех направлений, российские оккупанты активизировались и на Торецком направлении. За прошедшую неделю враг совершил там 114 атак, однако все они оказались безуспешными.

"Свои прогнозы я такого плана давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые, несмотря на проведение активных боевых действий", - заявил военнослужащий.

Он отметил, что в восточной операционной зоне было ликвидировано более 31 тысячи оккупантов.

Что известно о прогнозе The Wall Street Journal относительно войны в Украине

The Wall Street Journal сообщает, что Украину и Россию ждет "смертельное лето", в течение которого обе стороны будут нести значительные потери и, вероятно, не достигнут решающего перелома.

Для Украины главной задачей будет удержать позиции с помощью нового западного оружия. Между тем Россия будет продолжать использовать свою привычную тактику "мясных" штурмов для достижения незначительных успехов.

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты в Донецкой области пытаются расширить свое наступление в направлении Краматорска и Славянска, стремясь захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что в течение июня подразделения Сил обороны уничтожили и ранили на Часовоярском направлении 5095 российских военных, а еще 24 оккупанта были взяты в плен.

Вооруженные силы Украины вероятно окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области, контролируя все подступы к зданию, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

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