Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

За прошедшие сутки на Часовояровском направлении было уничтожено 68 оккупантов.

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У РФ большие потери на фронте / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

За июнь подразделения Сил обороны уничтожили и ранили на Часовояровском направлении 5095 военных страны агрессора РФ, а еще 24 оккупантов были взяты в плен.

В среднем враг проводил в июне в районе Часового Яра 5 штурмов в сутки, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Ураина".

"Потери противника составили 5095 военных и 24 пленных за месяц" - подчеркнул сказал спикер ОСГВ "Хортица".

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За прошедшие сутки на Часовояровском направлении было уничтожено 68 оккупантов и 127 получили ранения, 1 взят в плен. Также на направлении было уничтожено 7 блиндажей и 3 склада с БК, уточнил он.

Волошин добавил, что за неделю на Часовояровском направлении вражеская армия провела:

1286 обстрелов позиций украинских защитников из различных видов вооружения;

44 штурма;

авиация РФ сбросила 128 КАБ.

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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