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Битва за Часов Яр: ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона - Bild

Мария Николишин
26 июня 2024, 14:51
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Ранее ВС РФ пытались обойти этот микрорайон с флангов и атаковать напрямую, отмечает Bild.
Битва за Часов Яр: ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона - Bild
ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты, Bild

ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Об этом заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Он отметил, что украинские воины провели удачную операцию и выбили оккупантов из жилого квартала.

Отмечается, что битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. На востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.

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Также известно, что ранее ВС РФ пытались обойти этот микрорайон с флангов и атаковать напрямую. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

"Украинская армия отбила (или никогда не теряла) несколько улиц в микрорайоне "Канал" в Часовом Яру", - отмечает Рёпке.

По его словам, российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка к северу от "Канала". Ранее они захватили его и подошли к каналу Северский Донец - Донбасс, но потом были отброшены.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются продвигаться мимо микрорайона "Канал" и микрорайона "Новый", где они записывают видео и говорят, что якобы Часов Яр они захватили.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что видео с военными РФ, на котором оккупанты движутся по руинам домов, сделано в микрорайоне "Канал" к востоку от канала Северский Донец-Донбасс, который является главной линией обороны украинских войск в городе.

Кроме того, россияне пытаются захватить Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить украинских военных к каналу Северский Донец-Донбасс.

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война в Украине ВСУ Часов Яр война России и Украины
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