Армия РФ продолжает наступление на Часов Яр: оккупанты продвинулись вперед

В отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что российские войска продолжают атаковать Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты имеют незначительные успехи.

Российские силы недавно продвинулись в пределах восточного Часового Яра на фоне продолжения наземных атак в этом районе 22 июня, передает ISW.

Российские милблогеры также утверждали, что украинские войска начали отступать из микрорайона Канал и что российские силы пересекли неопределенный участок канала Северский Донец-Донбасс. Однако ISW не нашло подтверждения этим заявлениям.

Российские войска также продолжали наземные атаки к северу от Часового Яра вблизи Григорьевки, к востоку от города возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Сообщается, что подразделения российской добровольческой бригады "Север-В" и 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" (обе - Российского добровольческого корпуса) продолжают действовать вблизи Часового Яра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.