Армия РФ продолжает наступление на Часов Яр: оккупанты продвинулись вперед

Российские войска также продолжали наземные атаки к северу от Часового Яра вблизи Григорьевки.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-prodovzhuye-nastup-na-chasiv-yar-okupanti-prosunulis-vpered-10575167.html Ссылка скопирована

Ситуация на фронте напряженная / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ОК "Запад"

В отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что российские войска продолжают атаковать Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты имеют незначительные успехи.

Российские силы недавно продвинулись в пределах восточного Часового Яра на фоне продолжения наземных атак в этом районе 22 июня, передает ISW.

Российские милблогеры также утверждали, что украинские войска начали отступать из микрорайона Канал и что российские силы пересекли неопределенный участок канала Северский Донец-Донбасс. Однако ISW не нашло подтверждения этим заявлениям.

видео дня

Российские войска также продолжали наземные атаки к северу от Часового Яра вблизи Григорьевки, к востоку от города возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Сообщается, что подразделения российской добровольческой бригады "Север-В" и 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" (обе - Российского добровольческого корпуса) продолжают действовать вблизи Часового Яра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что армия России движется на 5 направлениях возле Часового Яра. На Покровском направлении сейчас продолжается десять боестолкновений возле Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки - здесь противник также применяет авиацию.

На Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян. В направлении Боровой украинским военным удалось заглушить наступление вражеских сил, а также нанести противнику большие потери. Но угроза со стороны РФ не исчезла.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред