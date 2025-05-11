В Кремле "развели" друга Трампа на переговорах в Москве: СМИ раскрыли детали

Главное:
- Уиткофф в Москве мог пользоваться услугами переводчика Кремля
- Кремлевский переводчик – очень плохая идея, считает Макфол
- У Трампа говорят, что Уиткофф работал по протоколу
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф во время переговоров с руководителем страны-оккупанта России Владимира Путина и его делегацией, вероятно, пользовался услугами кремлевского переводчика. Сам Уиткофф русского языка не знает, поэтому он рисковал, что некоторые нюансы в рамках диалога могли быть искажены.
В материале NBC News говорится, что Уиткофф, пользуясь услугами переводчиков Кремля, рисковал, ведь "некоторые нюансы в сообщениях Путина будут пропущены, и он не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили".
Заместитель спикера Белого дома Анна Келли сказала, что Уитков во время переговоров с россиянами "придерживается всех протоколов безопасности в координации с Государственным департаментом", однако журналисты заметили любопытный нюанс.
В частности, они обратили внимание, что на встрече Уиткоффа 25 апреля с Кремлем, рядом с Путиным, его помощником Ушаковым и представителем по инвестициям и экономическому сотрудничеству Дмитриевым был и переводчик. Но на кадрах заметно, что Уиткофф зашел в переговорную комнату без советников, экспертов или переводчиков, которые должны были бы его сопровождать.
"Когда к Уиткоффу с его стороны стола присоединилась женщина, он указал на нее пальцем и сказал: "Переводчик? Из посольства? Хорошо"", - написали журналисты.
Впрочем, в Белом доме и у самого Уиткоффа не смогли назвать NBC News личность женщины-переводчика.
"Речь никогда не бывает одинаковой"
Использование переводчика из Кремля – очень плохая идея, считает бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Такая ситуация поставила Уиткоффа "в действительно невыгодное положение".
"Я разговариваю на русском и слушал кремлевских и американских переводчиков на одной встрече, и речь никогда не бывает одинаковой", - говорит Макфол.
По его словам, присутствие американского переводчика позволяет обеспечит более точный письменный отчет о встрече, в том числе, и для остальных представителей правительства, которые также проводят переговоры.
"В конце каждой встречи, на которой я присутствовал, я проводил инструктаж с переводчиком, чтобы убедиться, что мы все правильно услышали... Вы не можете сделать это с помощью русского переводчика", - подчеркнул Стив Уиткофф.
Визиты Уиткоффа в Москву на переговоры с Путиным – что об этом известно:
Как сообщал Главред, президент США Трамп выбрал Уиткоффа для прямых переговоров с Кремлем. Американец трижды летал на встречи с Путиным для обсуждения вопросов завершения российско-украинской войны.
Одна из них завершилась скандалом: Уиткофф заявил, что Вашингтон, мол, ведет переговоры с Украиной по вопросам "четырех регионов". Речь шла о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, районы которых оккупировала Россия.
"Я думаю, что эти четыре региона имеют решающее значение. И мы ведем переговоры с Украиной", - сказал Уиткофф в марте.
После этого президент Владимир Зеленский подверг Уиткоффа критике за трансляцию российских нарративов.
"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", - добавил глава государства и подчеркнул, что США, если хотят быть "посередине", не должны быть ближе к Кремлю.
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Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
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