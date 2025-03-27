Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

Главные тезисы:
- Уиткофф часто цитирует кремлевские нарративы
- Украина вынуждена исправлять информационное поле
- США должны быть посередине, а не ближе к Кремлю
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По его словам, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.
"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", - сказал Зеленский в интервью Eurovision News.
Президент также акцентировал на необходимости четкой и решительной позиции США в поддержке Украины.
"Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства поблагодарил американский народ за поддержку, отметив, что большинство граждан США всегда было на стороне Украины.
"Мы боремся за себя, и боремся с этими нарративами, где бы они ни были. У нас просто нет другого выхода, мы боремся за свою независимость и свое существование", - добавил президент.
Как писал Главред, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что после "позорных и шокирующих" заявлений Стива Уиткоффа о "референдумах" на оккупированных территориях, его надо отозвать с должности.
Тем временем в американском Институте изучения войны считают, что риторика Стива Уиткоффа, который ранее встречался с Владимиром Путиным в Москве и недавно публично повторил несколько российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа.
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Скандальные заявления Стива Уиткоффа
Спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф стделал резонансные заявления в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В частности, он говорил о так называемых референдумах, которые состоялись в оккупированных регионах Украины.
Диалог Уиткоффа и Карлсона:
Стив Уиткофф: Ну, во-первых, я думаю, что самый большой вопрос в этом конфликте — это так называемые четыре региона. Донбасс, Крым… Вы знаете эти названия...
Такер Карлсон: Луганск...
Стив Уиткофф: Да, Луганск. И есть еще два других. Они русскоязычные. Там были референдумы, на которых подавляющее большинство людей заявили, что хотят быть под российским управлением.
Такер Карлсон: Да.
Стив Уиткофф: Я думаю, что это ключевой вопрос этого конфликта. Так что это самое первое, что должно решиться — и у нас идут очень-очень позитивные дискуссии — и Россия [эти территории] контролирует.
Такер Карлсон: На самом деле некоторые из этих территорий сейчас, с российской точки зрения, являются частью России, верно?
Стив Уиткофф: Верно. Но это всегда было так.
На самом деле страна-агрессор Россия претендует на пять украинских регионов (а не на четыре): Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.
Кроме того, оккупанты не котролируют эти территории полностью, кроме Крыма, который был аннексирован в 2014 году.
Во время полномасштабного вторжения была оккупирована практически вся Луганская область, однако значительная часть территории Донецкой области по-прежнему контролируется Украиной, так же как областные центры и другие правобережные части Херсонской и Запорожской области.
Так называемые референдумы, которые проводились во всех пяти оккупированных регионах Украины, проводились уже после того, как они регионы оказались под контролем российских военных и не признаны легитимными подавляющим большинством стран мира и международными организациями.
Во время интервью Карлсон и Уиткофф также озвучили ложные утверждения о роли советского лидера Никиты Хрущева в формировании Украины.
Диалог Уиткоффа и Карлсона:
Стив Уиткофф: Я думаю, что нам нужно четко установить все факты и понять, каковы в действительности условия. Настоящие условия в России — в том, что все это сложно. И для Украины это сложный конфликт. Они друг с другом конфликтовали со Второй мировой войны. В России есть чувство, что Украина — это "фальшивая страна", что они просто собрали вместе какую-то мозаику, эти регионы. И это коренная причина, по моему мнению, этой войны, что Россия считает эти пять регионов своими со Второй мировой войны. И об этом никто не хочет говорить. Ну, а я говорю это очень четко. Как мы разрешим все это, если не сможем решить главный вопрос, который определяет весь конфликт?
Такер Карлсон: Хрущев в общем сделал их частью Украины.
Стив Уиткофф: Верно.
Такер Карлсон: Да, Хрущев, кажется, был украинцем. Поразительно!
На самом деле Хрущев родился в Курской области, и его родители были русскими. При этом Хрущев долгое время работал в Украине и в течение нескольких лет возглавлял ЦК КП(б)У.
Кроме того, Хрущев не имел никакого отношения к территориальной принадлежности Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые были частью Украинской ССР практически с момента ее создания в 1919 году.
Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР действительно было принято в 1954 году, когда Хрущев был Первым секретарем ЦК КПСС, с такой формулировкой: "Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР".
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