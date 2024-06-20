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В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

Юлия Закрепа
20 июня 2024, 23:34
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Потенциальными целями для новых бомб США являются подземные бункерные комплексы, в которых Иран прячет свои ракетные установки.
В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры
США разработали сверхмощные бомбы / коллаж: Главред, фото: ОП, defence-ua

В случае большой войны диктатур и демократий, друзья России опасаются воздушного нападения со стороны США. Иран, КНДР и Китай увеличивают производство подземных военных бункеров, делая их все глубже. Впрочем, в СМИ считают, что усилия авторитарных режимов могут оказаться напрасными.

Ведь у Соединенных Штатов появились бомбы, которые способны достать даже глубокие бункеры. Так, впервые новейшая бомба была замечена в марте над пустыней Мохаве, что в Калифорнии, передает Telegraph.

Тогда фотограф Ян Реккио сделал фото бомбардировщика Boeing B-1, который заправлялся с танкера. Под носовой частью фюзеляжа самолета было нечто необычное - большая бомба.

видео дня

Фото, сделанные Реккио, заметил авиационный эксперт Дэвид Ченчиотти. Именно он выяснил, что на кадрах зафиксирован новый, редкий боеприпас GBU-72 весом 5000 фунтов, предназначенный для проникновения вглубь земли и уничтожения бункеров.

Потенциальными целями для новых бомб США являются подземные бункерные комплексы, в которых Иран прячет свои ракетные установки, эскадрильи истребителей и критически важные части своего нарастающего предприятия по производству ядерного оружия. Новый подземный ядерный комплекс, очевидно, находится на глубине более 300 футов под землей.

Северная Корея также спрятала части собственного комплекса ядерного оружия под землю. Кроме того, она содержит огромные подземные базы для артиллерии, ракет, истребителей и даже вертолетов, часто выкопанные в склонах гор.

На подземных базах Китая расположены штабы, склады боеприпасов, ядерных боеголовок, склады снабжения, воздушные, наземные и военно-морские силы. В КНР есть тысячи подземных объектов, и с каждым годом Пекин строит их все больше.

Напомним, что в США начали массово производить бомбы против ядерных установок. Авиабомба может проникать в землю на глубину до 61 метра и предназначена для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов, передает издание Bloomberg.

Россия запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет "противоядия". Совершенствование КАБов позволит РФ наносить точные удары по украинским позициям без значительного риска обнаружения и уничтожения самолетов.

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