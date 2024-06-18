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США не переплюнуть: Криволап рассказал, есть ли шансы у авиации РФ против F-35

Анна Косик
18 июня 2024, 18:18
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Недавно ВСУ удалось уничтожить по меньшей мере один истребитель РФ СУ-57, который россияне неоднократно сравнивали с F-35. Эксперт сказал, какой самолет все же мощнее.
F-35, Су-57
Россияне расхвалили свой лучший истребитель Су-57, однако на самом деле он не превосходит американский F-35 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Страна-агрессор Россия имеет большой оборонно-промышленный комплекс и всегда расхваливает отечественные разработки, такие как истребитель Су-57. Однако, в последнее время ВСУ удается уничтожать самые мощные борта противника. Так недавно на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, украинские военные поразили по меньшей мере один многоцелевой истребитель РФ.

Россияне, конечно, пытаясь отвлечь внимание от потери собственной авиации начали заявлять, что откроют серийное производство Су-57 таких масштабов, что американский F-35 и рядом не будет стоять. Однако в интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, что это не совсем так.

По его словам, до атаки ВСУ на российский аэродром РФ имела 11-12 самолетов Су-57. С начала полномасштабного вторжения оккупантам удалось выпустить сначала 6, а затем еще 2 истребителя.

"Вышло 8 готовых самолетов и 3-4 прототипа, которые испытывались. Возможно, какие-то истребители сейчас летают в Жуковском вместе с дроном "Охотник". Россияне говорили, что готовятся к серийному производству, и с двигателем второго этапа будут выпускать Су-57М такое количество, что, мол, куда там F-35. Однако, если F-35 выпускается по 150 машин в год, то россияне собираются за 3-4 года выпустить лишь примерно 79 самолетов", - отметил Криволап.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, о том, есть ли преимущество Су-57 над истребителями США F-35:

Сказать точно, сколько России удастся произвести истребителей сложно, но главные борта страны-агрессора явно не дотягивают до показателей американского F-35, по крайней мере сейчас.

"Уследить за этой чехардой невозможно. Когда пойдут машины, то и можно будет анализировать. Это практически все, что нужно знать о тяжелом истребителе Су-57, который сейчас на вершине пищевой цепочки российской тактической авиации. Главный в иерархии истребителей РФ", - добавил эксперт.

F-35
Основные сведения о F-35 / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Уничтожение авиации страны-агрессора России

Напомним, разрешение ВСУ применять западное оружие для ударов по территории России создаст угрозу для авиации оккупантов на дальних подступах к украинской границе.

Недавно также стало известно, что благодаря успешным действиям украинских военных, страна-агрессор Россия осталась без самолета Су-25 и вертолета Ка-52 в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что украинские Силы обороны сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 - на расстоянии 308 километров. "Засада" на вражеский объект длилась неделю.
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F-35 Росавиация Су-57 Константин Криволап
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