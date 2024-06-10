"Историческая вещь": в армии США раскрыли, чем ВСУ сбили самолет А-50 РФ

Украина могла сбить борт оккупантов с помощью систем ПВО, говорит Розанна Клементе.

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Стали известны подробности уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем в январе 2024 года.

Украина могла сбить борт оккупантов с помощью систем ПВО, переданных союзниками, заявила заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США полковник Розанна Клементе.

По словам офицера армии США, расчет украинского ЗРК Patriot был ответственен за поражение и уничтожение самолета А-50У страны-агрессора.

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"У них, вероятно, есть Patriot. Некоторые из них используются для защиты статических объектов. Другие перемещаются и делают некоторые действительно исторические вещи", – добавила Клементе.

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Удары по самолетам РФ - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

/ Инфографика: Главред

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