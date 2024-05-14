Новая хитрость ВСУ: стало известно, как удалось сбить российские Су-25 и Ка-52

Эта авиация действует в приближенной зоне к боевым действиям, что дает возможность ВСУ её сбивать, рассказал Коваленко.

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ВСУ сбили российские Су-25 и Ка-52 / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Благодаря успешным действиям украинских военных, страна-агрессор Россия осталась без самолета Су-25 и вертолета Ка-52 в Донецкой области. Именно такие действия ВСУ свидетельствуют о появлении нового инструмента. Так считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает 24 Канал.

В частности, он отметил, что самолет Су-25 и вертолет Ка-52 имеют похожий функционал. Эта авиация действует в приближенной зоне к боевым действиям, что дает возможность ВСУ ее сбивать.

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По словам Коваленко, россияне уже достаточно давно чувствуют себя безопасно, поэтому и применяют свою авиацию близко к линии боевого соприкосновения, хотя Ка-52 - это ударный вертолет, а Су-25 - это штурмовая армейская авиация. Также, их функционал достаточно похож - поддержка сухопутных операций в ближней тактической зоне. Однако при этом у Су-25 значительно больший потенциал огневого поражения благодаря пилонам, которые несут вооружение.

"Функционал и дистанция отработки средствами поражения - одинаковая. Что Су-25, что Ка-52 уничтожаются в ближней зоне", - подчеркнул военно-политический обозреватель.

По словам Коваленко, именно благодаря этому появился инструмент, который позволяет уже вначале мая уничтожать российскую авиацию, которая работает в ближней зоне поражения.

"Об этом компоненте не говорят. Однако, если мы говорим о Ка-52, то последний раз его уничтожали в зоне боевых действий еще в феврале 2024 года. Это именно тот период, когда нам не хватало соответствующего инструментария", - отметил военно-политический обозреватель.

Кроме того, последнее сбитие российской авиации, по мнению эксперта, может быть началом изменения дисбаланса, который появился в вопросах огневой поддержки с воздуха российских наступательных операций на суше.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Уничтожение российской авиации - последние новости

Напомним, недавно штурмовик Су-25 российских оккупантов был сбит украинскими защитниками на Авдеевском направлении.

Об мастерском уничтожении российского штурмовика Су-25 рассказывал и президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Кроме того, по данным Министерства обороны Великобритании, за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, РФ потеряла не менее 100 боевых самолетов.

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