Уничтожение российского Ту-22М3: в британской разведке рассказали, чем сбили самолет

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был с бит украинской ракетой С-200. Кроме того, отмечается, что за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Эксперты напоминают, что информацию о сбитии одного из бомбардировщиков сообщила военная разведка Украины, а в сети распространялись сообщения о том, что Ту-22М потерял контроль в воздухе и впоследствии упал в поле.
Министерство обороны России подтвердило, что бомбардировщик разбился и что поисково-спасательная операция продолжается, но не признало сбитие.
По данным британской разведки, сообщения о применении ракеты С-200 являются правдивыми и это событие стало очередной успешной украинской атакой против ВВС РФ. Эксперты считают, что эта ракетная система, вероятно, является той же самой, что использовалась для сбития российского А-50У 23 февраля 2024 года.
"Это первый случай сбития стратегического бомбардировщика средствами ПВО Украины. Вполне вероятно, что на сегодня Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов", - подчеркивают в минобороны Британии.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) - советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
Сбитие российского Ту-22М3 - уничтожение авиации РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 19 апреля на территории Ставропольского края Российской Федерации упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Украинские Силы обороны, утром в пятницу 19 апреля, сообщили о сбитии российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который летел на расстоянии 308 километров от границы Украины. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Он также отметил, что украинские военные используют различные системы для поражения стратегически важных военных самолетов России.
Другие новости:
- Под угрозой три крупных города: в ВСУ назвали направление нового наступления РФ
- Под ударом 8 областей: новые детали ночного удара по критическим объектам РФ
- РФ ударила по Украине баллистикой: что известно о прилетах в трех областях
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред