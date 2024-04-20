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Уничтожение российского Ту-22М3: в британской разведке рассказали, чем сбили самолет

Юрий Берендий
20 апреля 2024, 13:08
По данным британской разведки, российский стратегический бомбардировщик Ту-22 М3 был сбит украинской системой ПВО С-200.
Уничтожение российского Ту-22М3: в британской разведке рассказали, чем сбили самолет
Британская разведка проанализировала сбитие Ту-22М3 / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был с бит украинской ракетой С-200. Кроме того, отмечается, что за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Эксперты напоминают, что информацию о сбитии одного из бомбардировщиков сообщила военная разведка Украины, а в сети распространялись сообщения о том, что Ту-22М потерял контроль в воздухе и впоследствии упал в поле.

Министерство обороны России подтвердило, что бомбардировщик разбился и что поисково-спасательная операция продолжается, но не признало сбитие.

видео дня

По данным британской разведки, сообщения о применении ракеты С-200 являются правдивыми и это событие стало очередной успешной украинской атакой против ВВС РФ. Эксперты считают, что эта ракетная система, вероятно, является той же самой, что использовалась для сбития российского А-50У 23 февраля 2024 года.

"Это первый случай сбития стратегического бомбардировщика средствами ПВО Украины. Вполне вероятно, что на сегодня Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов", - подчеркивают в минобороны Британии.

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Из каких самолетов РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) - советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Сбитие российского Ту-22М3 - уничтожение авиации РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 19 апреля на территории Ставропольского края Российской Федерации упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Украинские Силы обороны, утром в пятницу 19 апреля, сообщили о сбитии российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который летел на расстоянии 308 километров от границы Украины. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Он также отметил, что украинские военные используют различные системы для поражения стратегически важных военных самолетов России.

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