Ослабит возможности РФ атаковать Украину: в Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сбитие вражеского самолета - это определенным образом вендетта за обстрелы наших гражданских городов.

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В Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram, скрин

Сбитие российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 является определенным образом вендеттой (местью) за обстрелы российскими оккупантами украинских городов, в частности за атаку на Днепр и Днепропетровскую область 19 апреля. Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Мы сегодня стали свидетелями прекрасной картины, которая всем подняла настроение. Это определенным образом вендетта за обстрелы наших гражданских городов, в том числе за сегодняшний обстрел Днепра", - подчеркнул он.

Также Евлаш отметил, что сбитие российского самолета Ту-22М3 определенным образом ослабит способности и мощности страны-агрессора России в обстрелах Украины стратегической авиацией, нанесении ударов по критической энергетической инфраструктуре нашего государства.

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Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Что известно о самолетах Ту-22/ Инфографика Главреда

Сбитие самолета Ту-22М3 19 апреля

Утром 19 апреля появилась информация о том, что в РФ упал самолет, который утром бил ракетами по Украине. Упал Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Летчики якобы смогли катапультироваться.

После этого стало известно, что ВСУ впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 - носитель ракет Х-22. Вражеский Ту-22МЗ сбили из зенитного ракетного комплекса С-200. Самолет удалось атаковать в 300 км от Украины. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что 19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Позже в ГУР рассказали, что "это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения россии в Украину".

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