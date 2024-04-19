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Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

Юрий Берендий
19 апреля 2024, 10:24
Директор ЦРУ отметил, что если Конгресс США не проголосует за предоставление Украине военной поддержки, то ситуация на фронте может обостриться.
Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев
В ЦРУ сделали прогноз по ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 31 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Принятие Конгрессом США законопроекта о военной помощи может помочь Украине не проиграть войну до конца 2024 года и помешать планам России. Об этом выступая на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Politico.

Он призвал американских законодателей принять дополнительный законопроект о выделении Украине военной помощи на миллиарды долларов.

"Благодаря военной поддержке, как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне", - сказал он.

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Руководитель ЦРУ отметил, что если законопроект не получит поддержку Конгресса, ситуация значительно усложнится.

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования", - продолжил он.

Он подчеркнул, что поддержка Украины на данный момент является больше, чем просто война с Россией. Он также упомянул о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях, а также союзниках и партнерах США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры", - резюмировал директор ЦРУ.

Что такое ЦРУ?

Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) - главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации об иностранных правительствах, корпорациях и людях, в отчетности о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.

Помощь США для Украины - военная поддержка от союзников

Напомним, как ранее сообщал Главред, представители Пентагона сообщили, что Вооруженные силы Украины находятся в ужасных условиях на поле боя и призвали конгрессменов Палаты представителей одобрить военную помощь Киеву.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США будет рассматривать пакет военной помощи для Украины после многомесячных задержек. Посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали законопроекта.

По ее словам, четвертый законопроект, опубликованный Палатой представителей, предусматривает механизм конфискации активов агрессора России в пользу Киева. Также в документе говорится о расширении санкций в отношении Москвы.

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