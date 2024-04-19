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Погибли трое детей: РФ ночью ударила по Днепропетровщине

Алёна Воронина
19 апреля 2024, 09:54обновлено 19 апреля, 10:33
Всего на Днепропетровщине уже известно о 9 погибших в результате удара оккупантов. В Днепре повреждена жилая 5-этажка и объекты гражданской инфраструктуры.
Удар по Днепропетровской области 19 апреля, спасатели
РФ ночью ударила по Днепропетровщине/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 19 апреля, нанесли удар по Днепропетровской области. В результате атаки в Днепре была повреждена пятиэтажка и объекты гражданской инфраструктуры.

В областном центре уже известно о двух погибших и 16 раненых. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также был нанесен удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Там было повреждено более десятка частных домов.

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"Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибло 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы", - отметил Клименко.

По его словам, к сожалению, количество пострадавших может расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается.

"На местах развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших. Каждое военное преступление россии тщательно фиксируется", - добавил глава МВД.

В больнице умер третий ребенок

Позже в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что количество погибших детей в результате удара по Днепропетровщине возросло до трех. Еще один ребенок скончался в больнице.

"В больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. Сейчас число погибших выросло до 9, среди них трое детей", – говорится в сообщении.

  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Удары по Украине 19 апреля - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами по центру Днепра - есть прилет в жилой дом, погибли люди. Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом. Известно о 2 погибших и 15 раненых.

Президент Украины Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области. Он после удара по Днепропетровщине отметил, что Россия должна отвечать за свой террор.

Также утром в Одессе прогремели взрывы. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

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война в Украине Днепропетровская область вторжение России ракетный удар
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