Удары будут продолжаться: в ISW рассказали, чем Украина бьет по территории РФ

Аналитики ISW отмечают, что удары Украины по стратегическим объектам на территории РФ имеют целью снизить военный потенциал врага.

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В ISW оценили последствия ударов Украины по территории РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Удары Украины по российской военной инфраструктуре повысили давление на российскую систему противовоздушной обороны и стали серьезной угрозой для нефтепереработки и экспорта. Это свидетельствует о том, что Украина может эффективно противодействовать РФ, используя ограниченное количество оружия, которое в основном отечественного производства. Информация об этом содержится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, который объявил о намерении Украины противостоять будущим наступательным операциям России путем продолжения ударов по российским военным объектам на ее территории.

Буданов выразил намерение атаковать российские оборонно-промышленные базы и критически важные военные объекты, такие как аэродромы и командно-диспетчерские пункты, в ответ на ожидаемое наступление России в летний период 2024 года. Эти удары, по его словам, должны подчеркнуть неспособность президента России Владимира Путина "защитить российское население от войны".

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"ISW продолжает оценивать, что украинские удары по целям в России являются соответствующим компонентом кампании Украины по деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу", - говорится в отчете.

Аналитики считают, что недавние удары Украины, направленные на российскую военную инфраструктуру в России, создали угрозу для российской нефтепереработки и экспорта, а также повысили давление на российскую противовоздушную оборону. Эти атаки подтвердили, что Украина может достичь определенных асимметричных результатов с помощью ограниченного количества собственного военного оборудования.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

"Хлопок в России" - удары по НПЗ

Напомним, как ранее сообщал Главред, согласно материалу The Economist, в украинской армии появились дроны, которые могут лететь до 3000 км и способны атаковать даже территорию Сибири. Это свидетельствует об активной разработке Украиной ударных дальнобойных беспилотников в условиях критической нехватки военной помощи от Запада

По информации The Washington Post, в феврале 2024 года США призвали Украину воздержаться от атак на нефтеперерабатывающие заводы России. Эта просьба вице-президент США Камала Харрис высказала во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, вызвало раздражение украинского лидера. Для Украины такие удары стали важным фактором в ведении войны с Россией.

Удары беспилотниками по тылам на территории РФ являются частью стратегии по принуждению Кремля отказаться от нападения на Украину. Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак, заявил в интервью The Economist секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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